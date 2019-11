Chypre-Belgique, quels enjeux et quel onze de départ ?

Dernier enjeu et non des moindres, certains joueurs vont vouloir se montrer. Ceux qui ne sont pas certains de faire partie de la liste des vingt-trois de Roberto Martinez à l’Euro. Le coach va faire un peu tourner son équipe.

Tout d’abord, il y a la volonté de Roberto Martinez , l’entraîneur des Diables de terminer cette campagne qualificative par un sans-faute. Trente sur trente. Ce serait une première pour les Diables. Un bilan parfait que seuls la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas et la république Tchèque ont réalisé dans le passé. Autre enjeu pour les Diables Rouges : marquer et marquer encore. Ils ont inscrit trente-quatre buts dans cette campagne qualificative. Aucun autre pays n’a fait mieux. Chypre, qui a pris 9 buts lors de ses deux dernières venues à Bruxelles, a tout de la victime toute trouvée pour permettre à notre équipe nationale de ponctuer brillamment cette campagne qualificative.

Belgique-Chypre comme l’apothéose d’une campagne de qualification qui a confiné à la perfection. A l’exception d’une mi-temps assez moyenne à Saint-Marin, les Diables ont toujours régalé. En grande partie parce qu’ils ont compris que pour honorer cette première place au classement mondial, il fallait briller. Toujours. Un long déplacement au Kazakhstan, sur synthétique, avec, en sus, un lourd décalage horaire ? Pas de souci. Un déplacement en Ecosse ? Pas de souci. Les Diables alignent les pions. Et que dire de la prestation totalement aboutie en Russie (à l’exception d’un léger relâchement) ? Tout ceci pour dire que les Diables Rouges ont désormais la rage de vaincre. Celle qui vous sublime face aux grands, et vous garde "focus" face aux petits. Voilà pourquoi ce match face à Chypre, 93e au classement FIFA, n’est pas un match amical. Les enjeux sont réels.

La compo probable

Thibaut Courtois qui va honorer sa 80e cap sera très certainement titularisé. Le but concédé en Russie, le deuxième seulement depuis le début de la campagne qualificative, lui reste au-travers de la gorge. Et il apprécie de tout jouer. Même les petits matches. Roberto Martinez ne le privera certainement pas de l’apothéose à domicile. A droite de l’axe défensif, on devrait retrouver Toby Alderweireld qui compte le maximum de temps de jeu depuis le début de cet exercice. Dans l’axe, Dedryck Boyata, brillant en Russie jouera à coup sûr. Et à gauche de l’axe, Roberto Martinez a déjà affirmé que l’excellent Thomas Vermaelen ne jouera pas. A charge alors pour Jason Denayer de prendre le relais.

Dans l’entre-jeu, à droite, Timothy Castagne part en pôle. Nacer Chadli, aurait pu être une alternative. Mais ses dernières blessures incitaient au pessimisme. Et le coach a tranché : il ne jouera pas. De l’autre côté, difficile de se priver de Thorgan Hazard qui a prouvé, notamment par le biais de sa complémentarité avec Eden, qu’il était un titulaire en puissance. Mais Roberto Martinez, étant convaincu de l’apport du cadet des frères, pourrait être tenté de relancer Carrasco.

Les autres incontournables se nomment Eden Hazard, Witsel, De Bruyne et Lukaku.

D’autres joueurs peuvent espérer recevoir quelques minutes en cours de match. Histoire, pourquoi pas, de convaincre Roberto Martinez de les amener à l’Euro. On pense en priorité à Praet, Vanaken, Mechele, Origi…

C’est d’autant plus vrai que Roberto Martinez a annoncé des changements dans son onze de départ.

Courtois ; Alderweireld, Boyata, Denayer ; Castagne, Witsel, De Bruyne, Carrasco ; Mertens, Lukaku, Eden Hazard.