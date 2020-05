Christian Panucci, candidat entraîneur au Standard 

Même s’il ne communiquera officiellement sa décision qu’au plus tard le lundi 1er juin, il semblerait quasiment acquis, selon les dernières indiscrétions, que Michel Preud’homme ne devrait plus être le coach du Standard la saison prochaine. La question est de savoir s’il va rester au club en qualité de directeur sportif ou tout simplement faire un pas de côté.

Panucci, le profil idéal ?

Maître Capello et son élève - © ODD ANDERSEN - AFP

Panucci à l'Euro 2008 avec la Squadra - © SRDJAN SUKI - BELGAIMAGE

Depuis plusieurs semaines, de nombreux CV arrivent sur le bureau de Benjamin Nicaise, le directeur du recrutement.

Et selon nos informations, l’un des noms qui a retenu l’attention des décideurs liégeois serait celui de Christian Panucci dont le profil est assez intéressant.

A 47 ans, l’ex défenseur international italien (57 caps) est ce qu’on appelle "une personnalité " du football européen.

En tant que joueur, il a disputé 20 saisons au plus haut niveau, remportant 20 trophées dont la Ligue des Champions à deux reprises avec l’AC Milan (1994) et le Real Madrid (1998). D’une part, il possède une riche et précieuse expérience, d’autre part, des contacts précieux dans le milieu qui permettraient, le cas échéant, de convaincre plus facilement de futurs joueurs de venir au club.

L’homme qui a aussi évolué à l’AS Monaco et à Chelsea parle également le français et l’Anglais.

En tant qu’entraîneur, Panucci a appris le métier aux côtés de Fabio Capello. Il a d’ailleurs été son adjoint en équipe de Russie durant deux ans.

Titulaire de la licence pro, l’ex latéral a ensuite volé de ses propres ailes pour entamer une carrière de T1 avec des fortunes diverses essentiellement en Serie B dans des clubs qui luttaient pour le maintien avec des noyaux très jeunes et peu de moyens. Des aventures qui n’ont pas été ponctuées du succès espéré dans des contextes souvent délicats.

Sa dernière expérience sur un banc de touche l’a été en tant que sélectionneur de l’Albanie entre juillet 2017 et mars 2019.

Panucci s’est attelé à la reconstruction d’un noyau en fin de cycle. Durant son mandat, il a lancé 19 nouveaux joueurs sans connaître de succès probant (hormis une victoire en Turquie 2-3) avec un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 9 défaites.

Depuis son départ de Tirana, Panucci a refusé plusieurs offres de Grèce et de Suisse notamment.

Adepte d'un jeu offensif, passant du 3-5-2 au 4-3-3, l'ex défenseur rêve d’entraîner en Serie A où les jeunes coaches ont le vent en poupe.

Mais selon son entourage, le challenge liégeois l'intéresse fortement. Le transalpin désire prouver ce qu'il vaut. Le Standard reste un grand nom du football belge et possède une bonne réputation hors de nos frontières.

Panucci attend tout simplement le projet qui lui permettra de lancer définitivement sa carrière d’entraîneur. Sera-ce au Standard ? Possible. En tout cas, son profil intéresse le club.

Ces derniers jours, les contacts se sont succédé entre l’entourage du coach et le club mais aucune offre n’a encore été formulée. Il s'agit de premières approches. Une chose est sûre, pour l’après Preud’homme, le Standard miserait donc sur un entraîneur étranger, avec caractère et prêt à travailler avec des jeunes.

A ce stade, il n'y a rien encore de concret mais ce dossier (ou un autre ?) pourrait s'accélérer si Michel Preud'homme venait à quitter ses fonctions le 1er juin.