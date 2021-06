Christian Kabasele décortique les Diables Rouges : "l'erreur, c'est de chercher le contact avec Lukaku"

Dans la foulée de la victoire des Diables Rouges au Danemark , nous avons débriefé la rencontre en compagnie de Christian Kabasele . Intérimaire chez les Diables depuis l'arrivée de Roberto Martinez, le défenseur de Watford, fraîchement promu en Premier League, prépare sa saison sereinement. "A 99% sûr" de rester chez les Hornets la saison prochaine, il profite de cette période de préparation pour regarder du football, et en particulier les Diables Rouges. Une sélection qu'il continue de suivre attentivement et qu'il a toujours comme objectif.

Le défenseur pointe d'abord le plaisir que ce match a suscité chez les spectateurs. "Il y avait du public, une grosse ambiance. Personnellement, j'ai kiffé regarder un match comme celui-là. On a eu peur, mais une fois que les Avengers sont rentrés, ça a été mieux". L'ancien Genkois fait évidemment allusion à Hazard, De Bruyne et Witsel, montés en deuxième période. Défenseur expérimenté, Kabasele se veut rassurant quant à la tenue de la défense : "On peut voir cette défense sous le prisme de la vieillesse, je le vois sous le prisme de l’expérience. Elle est vieillissante, certes. Mais quand on voit le nombre de matchs accumulés au top niveau, c’est remarquable. C’est positif pour l’équipe. Et même si la défense ne fera pas le boulot à certains moments, il y a le meilleur gardien du monde au but. Je suis sûr que c’est le moment pour que cette sélection gagne quelque chose, vu la maturité acquise par l’équipe.

"Axel, je l’avais vu au début de sa rééducation chez Lieven Maesschalck. On était blessés au même moment. J’avais eu l’occasion de discuter avec lui et j’avais compris qu’il allait mettre toutes les chances de son côté. On ne réussit pas un come-back sans être irréprochable. Ce qu’il a fait, c’est exceptionnel et ça traduit sa mentalité. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs seraient revenus comme il l’a fait. Il sera une pièce maîtresse." Habitué des duels belgo-belges en Premier League, Kaba a souvent été opposé à Kevin De Bruyne. "Je peux vous dire une chose, je préfère être dans son équipe que de l'avoir comme adversaire. C'est le meilleur milieu de terrain du monde pour le moment. L’assist qu’il fait hier, c’est digne d’un joueur de top mondial. "