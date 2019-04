Choupo-Moting empêche un but du PSG avec un intervention inexplicable

Le Paris Saint-Germain aurait pu s'assurer du titre dimanche soir en cas de victoire face à Strasbourg mais les Parisiens ont dû se contenter d'un partage 2-2 qui retarde l'échéance. Une soirée aux deux facettes pour l'attaquant camerounais Maxim Choupo-Moting, auteur du but d'ouverture mais également d'un 'sauvetage' involontaire devant sa propre ligne de but en évitant un but de Nkunku.

Une vidéo surréaliste que vous pourrez retrouver via ce lien à la minute 1:30 de la vidéo.

"Même pour moi c'est difficile à expliquer", a réagi le Camerounais après la rencontre. "Je pensais que le défenseur allait intervenir donc je me suis précipité vers le ballon. Quand j'ai vu que le défenseur ne toucherait pas le ballon, je me suis dis que j'allais la pousser au fond. Ça va très vite dans ces moments là. J'ai pensé que j'aurais pu être hors-jeu et que j'allais annuler le but. J'ai finalement eu un mauvais réflexe."

L'image est tellement surprenante qu'elle a même fait la Une de L'Equipe ce lundi.