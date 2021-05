Chelsea frustre Manchester City et remporte la Ligue des Champions, De Bruyne sort sur blessure

Chelsea remporte la Ligue des Champions (0-1) face à Manchester City grâce à un but de Kai Havertz. Les Blues plus physiques et bien en place défensivement auront inscrit le seul but de la rencontre sur un contre éclair. Kevin De Bruyne est sorti sur blessure à la suite d’un coup au visage dans un contact avec Rudiger.

C’est une finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea que nous offre la Ligue des Champions cette année. Et pour ce grand rendez-vous, Pep Guardiola a donné le brassard de capitaine à Kevin De Bruyne afin d’emmener ses hommes sur la pelouse de l’Estadio do Dragao de Porto. Un stade qui accueillait pour l’occasion plus de 16.000 spectateurs, une vraie bouffée d’air frais après les tribunes vides que l’on a pris l’habitude de voir au cours de la saison écoulée.

La première occasion est à mettre à l’actif de Chelsea via Werner. Servi en retrait, l’Allemand a le temps de contrôler dans le rectangle mais sa frappe manque de puissance et n’inquiète pas Ederson (13e). Le plan de jeu des Blues est clair, laisser la balle aux Citizens en défendant en bloc et repartir vite vers l’avant pour tenter de prendre le dos de la défense de City.

A la 28e, Manchester City se montre dangereux. Kevin De Bruyne trouve magnifiquement Foden dans le rectangle. L’Anglais tente d’enchaîner mais Rudiger revient bien et l’empêche de frapper. Une minute plus tard, Walker déborde sur le côté droit et centre dans le rectangle mais Mahrez est trop court.

Juste avant la mi-temps, Chelsea ouvre la marque. Mendy trouve Chilwell sur le côté gauche. L’Anglais trouve Mount qui lance Havertz dans le dos de la défense. L’attaquant allemand dribble Ederson et conclut dans le but vide (42e). En quatre passes Chelsea a remonté tout le terrain.

Chelsea mène 0-1 à la mi-temps. Même si City a plus eu le ballon, l’avantage est mérité en termes d’occasions.

Au retour des vestiaires, Manchester City tente de mettre plus de rythme dans la rencontre mais ne parvient pas à se créer de véritable occasion. Et à l’heure de jeu se produit une catastrophe. Kevin de Bruyne doit quitter la pelouse suite à un choc au visage après une grosse faute d’antijeu de Rudiger.

A la 68e, les Citizens se montrent enfin dangereux. Foden trouve Mahrez sur le côté droit. L’Algérien centre à ras de sol dans le petit rectangle mais la défense des Blues est bien positionnée pour dégager en corner.

En contre les Blues passent tout proche du but du chaos. Havertz part dans le dos de la défense et trouve Pulisic qui tente de lober Ederson mais ça passe à côté (73e).

Les Citizens poussent mais se heurtent à la muraille des Blues. A la 96e, Mahrez tente une volée du droit qui lèche la transversale d’un Mendy qui était battu. C’est peine perdue, City n’y arrivera pas.

Chelsea l’emporte 0-1 et s’adjuge la Ligue des Champions. Les Citizens pourront avoir des regrets, Pep Guardiola aussi. Le technicien avait décidé de positionner Kevin De Bruyne en faux 9 et Gundogan en milieu défensif. Une composition qui n’aura pas du tout fonctionné. Lorsque Fernandinho et Jesus sont entrés en seconde période, les Citizens ont retrouvé des couleurs mais le mal était fait et Chelsea ne cédera pas.