Chelsea a perdu aussi souvent à domicile cette saison...qu'entre 2004 et 2010

En sport, les stats peuvent parfois nous faire dire tout et son contraire. Mais dans certains cas, elles permettent d'illustrer l'évolution d'un club. Preuve en est avec cette statistique ahurissante concernant Chelsea. Après le départ non-compensé d'Eden Hazard, les Blues naviguent quelque peu en eaux troubles cette saison. S'ils parviennent malgré tout à se maintenir à la 4e place, ils ont déjà perdu neuf de leurs 26 matches de Premier League cette saison.

Dans ces neuf défaites, cinq l'ont été à domicile dans l'antre, jadis si imprenable de Stamford Bridge. C'est bien simple, en encaissant un 5e revers à domicile lundi soir des oeuvres de Manchester United (0-2), les Blues ont désormais compilé autant de défaites à domicile cette saison...qu'entre février 2004 et novembre 2010, soit six ans et demi. A l'époque les Mourinho, Scolari, Hiddink ou Ancelotti avaient fait des Blues une équipe imbattable dans leurs installations. Chose qui n'est assurément plus le cas à présent...