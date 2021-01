Chatelle : "En transférant Diaby, je ne vois pas le plan à long terme d'Anderlecht"

Peter Verbeke avait une mission prioritaire pour le mercato hivernal entrant chez les Mauves : trouver un profil efficace devant le but capable de soulager Lukas Nmecha, fut-ce un 10 ou un 9. Avec le départ de Percy Tau , rapatrié par Brighton, et les prestations fantomatiques de Michel Vlap , encore transparent à Eupen , Anderlecht se trouvait dans l’obligation de trouver un profil complémentaire à l’Allemand, sans qui Anderlecht rugit peu. Le directeur sportif de la Maison mauve avait coché ce profil dans sa liste, et ce n’est pas l’arrivée de Majeed Ashimeru – polyvalent mais plutôt relayeur que meneur - , ni le retour de Trebel qui allait résoudre l’équation. Alors Verbeke, qui a connu Abdoulay Diaby lors d’une période brugeoise couronnée de deux titres de champion de Belgique, a saisi l’opportunité. L’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer au Sporting Lisbonne, où il était arrivé en 2018 en échange de cinq millions d’euros. Son prêt à Getafe cette saison n’a pas été plus concluant : 17 minutes en Liga, deux titularisations en Copa del Rey et zéro but inscrit. Mais ces statistiques en berne n’ont pas effrayé la cellule de recrutement d’Anderlecht. Que du contraire. Ses tests médicaux ont indiqué qu’il tenait toujours la forme, et Kompany dispose donc d’une arme offensive de choix, qui pourra être rapidement opérationnelle. Mais comment l’intégrer dans le dispositif ?

Jusqu’ici, Kompany n’a jamais dérogé à son dispositif 4-2-3-1. Cette acquisition va-t-elle changer la donne ? "Ce transfert est une bonne idée", réagissait hier Nordin Jbari dans La Tribune. "Mais le problème, c’est : 'Kompany va-t-il changer son système ?' Diaby a un peu joué sur les flancs mais je pense que c’est quelqu’un pour jouer autour de Nmecha. Diaby est plus attiré par le but que Percy Tau." Autre son de cloche du côté de Thomas Chatelle . "Je me souviens de voir un Diaby placé sur le côté par Michel Preud’homme. Il peut jouer sur un côté. Je ne pense pas qu’il va passer en 4-4-2 à plat. Je le vois plus, dans un premier temps, jouer sur l’aile à la place d’Amuzu ou de Mukairu, deux profils intéressants mais qui n’ont pas des statistiques suffisantes devant le but. Mais Kompany nous a déjà surpris."

Et le process dans tout ça ?

Le mot a disparu du vocabulaire de Vincent Kompany. Cet élément de langage devenu iconique du retour de la légende du football belge s’est évaporé des interviews qu’il accorde. En obtenant le prêt de Diaby, élément de 29 ans sur le retour, Verbeke dévie à nouveau de la trajectoire du process pour emprunter celle de l’efficacité. Et tant pis si Antoine Colassin goûte aux tribunes régulièrement, et tant pis si Landry Dimata n’est plus qu’une variable d’ajustement qu’on flanque au mieux sur le banc. La situation financière du Sporting d’Anderlecht est toujours préoccupante. "A Anderlecht, comme dans d’autres clubs, on fait des choix par défaut et en fonction des opportunités du marché, contrairement à Bruges où on prend les premiers choix en fonction des profils recherchés," constate Chatelle. "C’est un peu du bricolage. C’est difficile de voir le plan à long terme là-dedans. On met des rustines en fonction des opportunités du marché. On a essayé différents profils et différents joueurs. C’est tout sauf une ligne de conduite claire et stable," tranche-t-il, reconnaissant par ailleurs qu’il est enthousiasmant de voir revenir un joueur qui a été l’un des pions majeurs du Bruges de Preud’homme et Leko.

Le quotidien Het Laatste Nieuws évoquait mardi matin la multitude de choix qui s’offraient à Diaby : le joueur avait reçu une proposition plus juteuse de la part de l’Antwerp et pouvait signer un contrat en or en Turquie. Mais il a préféré le projet du Sporting, un club qu’il a toujours respecté. Preuve en est que l’aura du club bruxellois et de son entraîneur peut encore peser dans la balance face au cash. Et pour Kompany, comme pour Verbeke, c’est déjà une grande victoire.