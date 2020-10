Charleroi – Waasland-Beveren, Eupen – Malines, Cercle Brugge – Mouscron et RWDM – Lierse reportés

"Cette décision fait suite à la demande de Waasland-Beveren, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19", a communiqué la Pro League. "Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra".

Mercredi, le RWDM avait annoncé que quatre de ses joueurs, deux membres de son staff et neuf autres membres du personnel et bénévoles du RWDM avaient été testés positifs au coronavirus. Toute l'équipe (les joueurs, le staff et le personnel) avait été placée à l'isolement à domicile, portant 15 le nombre de tests positifs au sein du club.

Mehdi Bayat : "c'est un coup dur, mais l'heure est grave et il faut être solidaire"

Si le championnat n’est pas suspendu, "c’est un coup dur", a déclaré Mehdi Bayat. Et d’ajouter : "mais l’heure est grave et il faut être solidaire. Il peut y avoir des débats, mais on doit espérer que dans un mois, on puisse faire revenir les supporters dans les stades."

"N'oublions pas que nous avons la possibilité de jouer nos matches, à huis clos et que ces matches seront diffusés à la télévision. Ce sera une certaine manière d'occuper les personnes qui doivent rester chez elles, mais économiquement pour notre secteur d'activités comme pour d'autres, c'est extrêmement difficile parce que nous n'avions déjà plus beaucoup de recettes. Maintenant, nous allons même peut-être devoir compenser aussi nos abonnés par rapport à des matches auxquels ils ne pourront pas assister", a ajouté encore Mehdi Bayat.

Le président de la Fédération a aussi évoqué une possible adaptation lors des célébrations de la part des joueurs : "nos joueurs sont testés et sont considérés dans une bulle. Mais on doit assumer notre responsabilité sur les gestes et on va essayer de faire quelque chose."

Ce vendredi, des nouvelles mesures ont été annoncées. Les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais sans public dès ce soir.