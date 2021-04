Charleroi se cherche un entraîneur : qui aurait le profil idéal ? (SONDAGE)

L’Allemagne fournit depuis une décennie une nouvelle génération d’entraîneurs, surnommés les laptoptrainers, les "entraîneurs-ordinateurs". Julian Nagelsmann, lancé sur le devant de la scène à 28 ans dans le club de Hoffenheim, fait office d’étendard de cette génération qui s’appuie sur l’utilisation poussée des données statistiques pour bâtir un effectif et choisir une composition d’équipe. En Pro League, un championnat où on connaît la frilosité des dirigeants à innover, la découverte d’Alexander Blessin a été une véritable révélation. Sorti du giron du RB Leipzig, club réputé pour ses méthodes innovantes dans le domaine du coaching et du recrutement, Blessin a emmené Ostende là où personne ne pouvait l’attendre. Ailleurs, en Belgique, les membres de la fratrie Still ont également fait leurs armes en se spécialisant dans l’analyse scrupuleuse des données statistiques, mais tant Edward (T2 à Shanghai), que Will Still (T1 au Beerschot) et Nicolas (analyste à l’Antwerp) ont des engagements ailleurs.

Il y a deux ans, Bayat s’était intéressé au profil de Luka Elsner, qui rentrer aussi dans cette caste de jeunes entraîneurs. L’entraîneur, francophone, pourrait-il faire faux bond à Courtrai quelques mois seulement après son arrivée ?