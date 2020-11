Charleroi ramène un partage spectaculaire de Malines (3-3), dans une soirée pleine de cadeaux

Scénario complètement fou

S'ensuit un festival d'occasions manquées, entre Defour et Storm côté malinois mais surtout Shamar Nicholson. Le Jamaïcain, laissé seul devant le but vide juste après le repos, rate un immanquable caricatural. Son regard désolé vers le banc carolo en dit long. Dominateurs, les Carolos recollent dix minutes plus tard à nouveau sur phase arrêtée. Un corner donné par Morioka (dans tous les bons coups) termine sur l'arrière du crâne de Vanlerberghe, et fait 2-2. A la 71e minute, Issa Kaboré perpétue la soirée des cadeaux en manquant sa remise en retrait vers Gaetan Coucke. Gholizadeh flaire le bon coup et s'offre un face à face avec le gardien. L'Iranien remet calmement les Carolos aux commandes. Mais la série des offrandes se poursuit dans les dix dernières minutes avec un penalty logique pour Malines sur une faute de main de Steeven Willems. Van Damme en profite pour faire 3-3 en trompant Penneteau. La soirée folle se termine sur ce score. "On est revenu en deuxième mi-temps avec une bonne mentalité. Le coach était énervé, il a dit qu’il fallait mieux se montrer. Chaque équipe a fait des erreurs aujourd'hui. On montre qu’on a du caractère et c’était important" a déclaré Joris Kayembe au micro de la Pro League.