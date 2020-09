Charleroi : Guillaume Gillet absent face au Beerschot suite à un contact à risque, mais négatif au Coronavirus

Guillaume Gillet est absent de la feuille de match carolo ce vendredi soir pour affronter le Beerschot. Le joueur a eu des contacts avec une personne positive au Coronavirus et a donc dû être écarté du groupe. Mais heureusement pour Guillaume Gillet et pour son équipe, ses tests sont revenus négatifs et il reprendra donc rapidement l’entraînement collectif.

Une petite tuile malgré tout pour le "choc" de ce vendredi soir entre des Carolos, en tête du championnat et des promus anversois à la deuxième place !