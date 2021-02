Charleroi est rejoint en fin de match par Zulte-Waregem malgré le but le plus rapide de la saison

Charleroi a manqué l’occasion de reprendre une place dans le top 4. Les Zèbres ont partagé face à Zulte-Waregem après avoir mené pendant plus de 90 minutes. Un partage frustrant pour les Zèbres qui ont subi en deuxième mi-temps et ont logiquement concédé l’égalisation.

Charleroi reçoit une équipe de Zulte-Waregem secouée par sa défaite face à l’Olympic de Charleroi en coupe en semaine, alors que dans le même temps les Zèbres s’imposaient face à Westerlo. Pour ce match, Karim Belhocine aligne le même onze que celui qui avait retrouvé sa réussite offensive à Courtrai une semaine plus tard. Amine Benchaib concrétise directement cette confiance retrouvée en marquant après 36 secondes de jeu seulement. Après une engagement un peu bâclé par les hommes de Franky Dury, Benchaib s’infiltre dans la surface, reçoit un bon ballon d’Ali Gholizadeh et trompe Louis Bostyn. Inscrit en 36 secondes, il s’agit du but le plus rapide inscrit cette saison en Pro League. Il dépasse dans ce classement Lee Seung-Woo, le Trudonnaire, qui avait marqué après 46 secondes. C’est encore loin de la performance de Victor Osimhen, qui avait marqué un but en moins de 10 secondes… déjà pour Charleroi à l’époque. Cette saison, le record du but le plus rapide inscrit dans le football professionnel a été battu par l’Union Saint-Gilloise : Dante Vanzeir avait inscrit un but en un peu plus de six secondes face à Deinze.

La première mi-temps est lancée, d’autant que Zulte-Waregem inquiète Descamps à plusieurs reprises, notamment sur une tentative de la tête de Seck. Les échanges sont équilibrés et Benchaib manque même le 2-0 en face-à-face avec le gardien waregemois, qui sauve la tentative de Benchaib avec son pied droit.