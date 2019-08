Charleroi–Bruges et Antwerp–Gand reportés à la demande des clubs "européens"

Deux nouveaux matches de Pro League sont reportés. Charleroi – Club de Bruges et Antwerp – Gand qui devaient se tenir le week-end prochain sont reportés. En ce qui concerne le premier match, la date de la reprogrammation sera dévoilée une fois que Bruges sera fixé sur son sort européen (le Club dispute un barrage en Ligue des Champions contre Linz le 20/08 et le 28/08). Antwerp-Gand est lui reporté au jeudi 21 novembre à 20h30.

Cette décision fait suite "A des demandes du Royal Antwerp, du KAA Gent et du Club Brugge afin de reporter leurs matches de Jupiler Pro League prévus ce week-end, compte tenu de leurs matches de barrages européens à venir, du fait que certains adversaires de ces clubs ont vu leurs matches de leur compétition nationale du week-end prochain reportés et de l’importance de ces rencontres pour le coefficient belge et la renommée du football belge, il a été décidé, en concertation avec les détenteurs de droits, la police locale et ces clubs, de reporter les matches."

Niels Van Brantegem, manager du calendrier précise : "Nous tenons à préciser que ce report n’a été accordé que pour les barrages préalables à la phase de groupes des compétitions de l’UEFA et que toute autre demande similaire de la part des clubs pendant la phase de groupes ne sera pas retenue."