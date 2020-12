Charleroi : Belhocine interrompt les "soins" de Golizadeh pour qu'il retourne sur le terrain…

Symptomatique… Si la scène prête à rire sur le coup, elle n’est pas moins révélatrice de ce qui se trame en cette période du côté de Charleroi. Karim Belhocine qui demande à Ali Golizadeh de retourner rapidement sur le terrain plutôt que de se faire "soigner" pendant la rencontre les opposant à Courtrai (0-0). Le coach carolo a poussé le "vice" au point de repousser son joueur sur le terrain et de retirer leur sac aux médecins du club pour que l’Iranien regagne plus rapidement ses coéquipiers.

Le joueur s’est rapidement remis à galoper, finalement, il n’avait peut-être pas un besoin pressant de ces soins. Peut-être que si, nous ne sommes pas médecins. Dans les deux cas il y a un problème. Soit un joueur n’est pas assez motivé pour se remettre à jouer après un contact, soit un entraîneur est à ce point sous pression qu’il est prêt à risquer une blessure pour son joueur plutôt que d’évoluer quelques dizaines de secondes en infériorité numérique.

Charleroi n’est pas serein en ce moment, et cela se comprend. Les Zèbres, machine à gagner en début de saison, sont passés de l’euphorie à la crise. Cela ne tourne plus. Il y a des périodes comme cela où plus rien ne fonctionne, sans qu’il y ait une raison précise ou un coupable désigné. C’est ce qui semble arriver aux Carolos. Mais en dehors du football que le Sporting ne retrouve plus, c’est son état d’esprit qui semble atteint. Et c’est ce qui fait le plus de peine à voir quand on observe les rencontres de ceux qui sont désormais sixièmes au classement.

Tout le long de la rencontre, Karim Belhocine semble se battre contre son groupe, pour son groupe pour être exact, mais ils ne semblent plus très bien se comprendre. Le coach semble bien impuissant face à ce groupe autrefois si performant mais qui ne tourne plus aujourd’hui. Et difficile à croire que l’homme a perdu l’adhésion des siens du jour au lendemain, alors que ce qui faisait la force des Carolos jusque-là, c’est ce supplément d’âme qui les poussait à se battre sans concession pour leur blason.

Les Carolos ne doivent pas oublier que si l'on passe rapidement de l’euphorie à la crise, l’inverse est aussi valable et la saison est encore longue !