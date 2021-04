Charleroi a gâché sa saison : trois raisons d’un échec collectif, des joueurs à la tribune d’honneur

Le Sporting de Charleroi verra donc sa saison s’arrêter net au soir de la 34e journée de championnat. La défaite à La Gantoise (4-0) n’a fait que confirmer une sentence qui semblait inéluctable. Dans la foulée de leur 18 sur 18 inaugural en championnat, les Zèbres ont presté avec une moyenne de… relégable et vont devoir remettre en question leurs choix sur l’ensemble de cette saison. Du terrain jusqu’aux tribunes d’honneur, les petites erreurs ont eu un effet boule de neige pour en faire la plus grosse déception de cette saison de Jupiler Pro League.

1. Un mercato contre-nature

C’aurait pourtant pu être une saison historique. Sans cette victoire improbable de l’Antwerp sur le FC Bruges en finale de la Coupe de Belgique au mois d’août dernier, Charleroi aurait été assuré d’une participation à la phase de poules de l’Europa League. Mais les Zèbres ont gaspillé une quantité faramineuse d’occasions lors de leur barrage face au Lech Poznan, et ont vu leurs espoirs de phase de poules européenne, ceux d’une ville qui attendait ça depuis 26 ans, s’envoler en fumée. Ce revers face à Poznan va en fait conditionner tout le reste de la saison des Carolos. Pour la première fois depuis son intronisation aux manettes, Mehdi Bayat a eu les yeux plus gros que le ventre dans ses transferts entrants. Lukasz Teodorczyk, arrivé blessé au terme de deux saisons à l’Udinese sans marquer le moindre but, est un échec. Saido Berahino suscite l’enthousiasme sur ses premières apparitions avant de rappeler à tout le monde pourquoi il n’évolue plus en Premier League aujourd’hui, et pourquoi Zulte-Waregem n’a pas fait des pieds et des mains pour le conserver. Passons sur le cas de Jon Flanagan, joueur au CV alléchant et reparti aussi vite qu’il est venu. Cristian Benavente, brebis égarée après un intermède peu concluant à l’Antwerp, ne rectifie pas le tir des carences offensives alors que Van Cleemput et Botaka ont toutes les peines du monde à faire oublier le départ de Maxime Busi. "Il n'a jamais été remplacé", souligne Philippe Albert. "Botaka a dépanné mais n'est pas un vrai back droit. Van Cleemput aurait pu être une réussite, mais il aurait dû être entouré de joueurs en confiance, et ça n'a pas été le cas". Seul Guillaume Gillet (37 ans !) fait figure de réussite en affichant la détermination requise à son poste.

Bilan de Charleroi en championnat Points Avant Poznan (7 matchs) 19 sur 21 Après Poznan (26 matchs) 23 sur 78

2. Un groupe essoufflé

Depuis son arrivée en tant que remplaçant de Felice Mazzu, Karim Belhocine intrigue les observateurs du football belge. Ancien joueur, il est très proche de son noyau. Quand il se présente à l’interview après une victoire, coach Karim déborde de louanges pour son groupe, a une pensée pour ceux qui jouent moins et se met systématiquement en retrait. Mais paradoxalement, même lorsque les résultats tournent bien, le coach conserve une forme de distance avec le monde extérieur et se forge une véritable carapace. Par pudeur ou par défiance à l’égard du monde des médias qui peut vous vouer aux gémonies aussi bien que vous tresser des lauriers ? Son manque de transparence et son agacement manifeste dans les mauvais moments l’auront peu à peu isolé des supporters des Zèbres. Les fans carolos ont droit à très peu d’explications par rapport aux décisions du coach, les observateurs aussi. Belhocine refuse de faire tourner un onze de base manifestement exsangue et s’entête dans certains choix. "Au début de la saison, Belhocine tournait avec 13 ou 14 joueurs. Le mercato hivernal a redistribué quelques cartes," rappelle Albert. Dans une saison aussi dangereuse pour les joueurs, vu le Covid-19 qui rôde autour des vestiaires et qui dicte les agendas, la tactique n’est pas payante. Le manque de fraîcheur est avoué par plusieurs cadres du noyau une fois les micros éteints.

3. Des cadres pas à la hauteur

L’épidémie ambiante n’explique pas tout. Les cadres de l’équipe ont également été en sous-performance. Nicolas Penneteau, force tranquille du noyau pleine de témérité, ne rassure plus personne. Après une série d’erreurs qui ont coûté des points au club hennuyer, il cède une première fois le flambeau à Rémy Descamps avant de demander lui-même d’être mis sur le côté, ne se sentant pas prêt mentalement pour le combat. Problème, malgré des qualités manifestes, Descamps commet lui aussi plusieurs impairs. Devant lui, Dorian Dessoleil n’est plus le défenseur impérial qui dégage un sentiment de puissance ; Marco Ilaimaharitra perd le fil de sa saison à la suite de son exclusion face à Waasland-Beveren, et Kaveh Rezaei ne réussit à porter l’attaque des Zèbres sur ses épaules comme lors de son premier passage dans le Pays Noir. Faites les comptes : c’est toute la colonne vertébrale de la saison dernière qui toussote. La bonne surprise de la saison vient finalement de Mamadou Fall, joueur aux performances totalement aléatoires, qui reste le co-meilleur buteur de l’équipe en compagnie de Shamar Nicholson. Pour Albert par contre, c'est le duo Morioka-Gillet qui a donné satisfaction.

Et maintenant ?

Cette non-participation aux PO2 devrait avoir plusieurs retentissements : même s’il ne l’a pas reconnu de manière audible, Karim Belhocine sait qu’il ne pourrait ne plus être le coach du Sporting la saison prochaine. Une triste fin pour un coach qui avait parfaitement mené le groupe carolo la saison dernière et qui aurait pu couronner son règne par une participation à l’Europa League. "Belhocine n'a pas perdu les qualités qui avaient fait de Charleroi la troisième équipe du royaume la saison dernière", tempère cependant Philippe Albert. "Mais si la décision est prise, comme attendu, de se séparer de Belhocine, alors il faut le faire directement. Mehdi Bayat a plusieurs gros chantiers devant lui à Charleroi et sera déjà absent pendant un mois à cause de l'équipe nationale, il doit donc régler la problématique de l'entraîneur assez rapidement. A en croire les observateurs, Bayat devrait donc se pencher sur un éventuel successeur à Belhocine. Luka Elsner (Courtrai) et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise), priorités du clan Bayat au moment de remplacer Felice Mazzu, ont retrouvé de l’emploi ailleurs. Il faudra donc réactiver le carnet d’adresses.

