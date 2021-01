Chantage à la sextape : Karim Benzema renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles

Les copains d’alors…

Depuis que le scandale a éclaté, les deux hommes n'ont plus jamais été appelés en équipe de France. - © FRANCK FIFE - AFP

Depuis plusieurs mois déjà, une personne anonyme essayait d’entrer en contact avec lui pour le faire chanter en échange de cette sextape. Valbuena avait rapidement identifié ceux qui tentaient de lui extorquer de l’argent : Mustapha Zouaoui et Axel Angot, deux hommes gravitant dans le milieu du football à Marseille.

Les deux hommes sont alors mis sur écoute et les enquêteurs interceptent une conversation entre eux et Karim Zenati, ami d’enfance de Karim Benzema.

M. Zenati leur assure que l’attaquant vedette de l’équipe de France va intervenir auprès de Valbuena pour évoquer l’existence de cette vidéo.

En novembre 2015, à quelques mois de l’Euro-2016 organisé en France, Benzema et son ami Karim Zenati sont placés en garde à vue puis mis en examen.

Depuis, Karim Benzema n’a plus été rappelé en équipe de France (81 sélections) et n’a cessé de clamer son innocence. Mathieu Valbuena (52 sélections) ne sera plus jamais rappelé en Bleu lui non plus.

L’attaquant du Real Madrid est donc soupçonné d’avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. Quatre autres hommes sont également renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l’un d’entre eux pour abus de confiance également.