Champions League : un Barça - PSG en tête d'affiche des huitièmes de finale, avec la remontada comme souvenir

Le tirage au sort des 8e de finale a rendu son verdict. Une affiche efface naturellement toutes les autres : il s'agit du huitième de finale qui opposera le FC Barcelone de Lionel Messi au PSG de Neymar. Les deux clubs, aux destins associés depuis la fameuse remontada du FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions 2017.

Par ailleurs, les grosses cylindrées se sont évitées. Manchester City retrouvera la surprenante équipe de Monchengladbach, qui a donné du fil à retordre à l'Inter Milan et le Real Madrid. Un Real Madrid qui retrouvera l'Atalanta sur sa route. Danger pour Thibaut Courtois et Eden Hazard face au quart de finaliste de la saison dernière qui peut se montrer imprévisible. Le tenant du titre du Bayern Munich hérite de la Lazio, qui s'était qualifiée in extremis à l'issue du partage au stade olympique de Rome contre le FC Bruges. Duel intéressant entre l'Atletico de Madrid de Yannick Carrasco et Chelsea pour ce qui constituera la deuxième affiche reluisante du tirage. Leipzig retrouvera Liverpool pour un duel qui sent déjà la poudre et le football total entre la fougue des Allemands et le jeu prôné par Jurgen Klopp. Porto aura la Juventus de Cristiano Ronaldo sur sa route. Enfin, le FC Séville disputera son huitième face au Borussia Dortmund et sa colonie belge.