Champions League : Ronaldo en mode sauveur, doublé de Lewandowski, nouvelle défaite du Barça

Dans le même groupe, le Barça effectuait un court déplacement du côté de Lisbonne pour défier le Benfica. Après une défaite face au Bayern, les hommes de Koeman ne pouvaient plus laisser filer des points. Le message ne semble toutefois pas être passé. Après 3 minutes seulement, Darwin Nunez part de son flanc gauche, efface Eric Garcia et trompe Ter Stegen . Benfica ouvre la marque. Les Portugais passent même tout près du 2-0 mais le tir de Nunez frappe le montant. Ce n’est que partie remise puisque le Benfica va bien doubler son avance grâce à Silva . À dix minutes de la fin, Nunez s'offre un doublé sur penalty après une faute de main catalane. Le Barça va même boire le calice jusqu'à la lie, Eric Garcia étant exclu en toute fin de rencontre.

On pouvait avoir le même discours envers Manchester United. À l’aube de cette rencontre face à Villarreal, les Mancuniens étaient également bloqués à 0 point. Le début de rencontre est équilibré, les acteurs de la rencontre n’hésitent pas à tenter leur chance à l’instar d’Arnaud Danjuma. L’ancien brugeois reprend un centre dans la surface et envoie une frappe vers le coin droit du but mais sa belle tentative est repoussée par David de Gea. C’est finalement en seconde période que le scénario catastrophe s’active à Old Trafford. 8 minutes après le retour des vestiaires, le même Danjuma sert parfaitement Paco Alcacer qui fait 1-0. Manchester ne se laisse pas démonter, à la 60e minute, un bon coup franc de Fernandes arrive chez Alex Telles aux abords de la surface. Le Brésilien ne se fait pas prier pour égaliser. Et alors qu’on écrivait déjà à propos du match nul, l’intenable Ronaldo nous fait effacer nos lignes. À la 95e minute de jeu, CR7 convertit son occasion pour offrir les 3 points à Man U.

Toujours dans ce groupe F, un peu plus tôt dans la soirée, l’Atalanta s’est imposé face aux Young Boys de Berne grâce à un but de Pessina. Au classement, les Italiens sont premiers, suivis par les Suisses. Manchester est troisième et Villareal bon dernier.