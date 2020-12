Champions League : le PSG s'impose à Manchester United (1-3), les trois équipes en tête avec 9 points

Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Manchester United lors de cette cinquième journée de Ligue des champions (1-2). Malmenés une bonne partie du match, les Parisiens ont émergé grâce à un but de Marquinhos en deuxième mi-temps. Neymar avait marqué en première mi-temps, Danilo avait inscrit un but contre son camp. Le tournants du match auront été les deux occasions en or manquées par Anthony Martial, ainsi que l'exclusion de Fred, renvoyé au vestiaire pour à cause de deux cartons jaunes.

Dans l'autre match du groupe, Leipzig l'avait emporté face à Basaksehir (3-4). Les trois équipes phares de ce groupe H comptent désormais 9 points. Tout sera réglé lors de la dernière journée, où le PSG recevra Basaksehir alors que Man Utd ira à Leipzig.