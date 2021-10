L’attaquante des Red Flames Tine De Caigny n’a pas loupé les débuts de son nouveau club en phase finale de Champions League féminine : la Belge a planté deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire 5-0 d’Hoffenheim contre les Danoises de Køge.

Partie d’Anderlecht cet été après y avoir remporté trois titres consécutifs et le Soulier d’or 2020, Tine De Caigny s’adapte à vitesse grand V au jeu de son nouveau club allemand. Face aux championnes du Danemark, la Belge s’est montrée très active un peu partout sur le terrain et a profité de son sens du placement pour marquer les quatrième et cinquième buts d’Hoffenheim en fin de rencontre. Des buts pleins d’opportunisme, en vraie "renarde" des surfaces. En première mi-temps, De Caigny avait déjà marqué un but annulé pour un hors-jeu millimétré, avant de parfaitement servir son équipière autrichienne Nicole Billa sur le 2-0 dès la reprise.

Déjà buteuse en préliminaires de la compétition européenne et en Bundesliga, l'attaquante des Red Flames nage en tout cas en pleine confiance actuellement. Elle avait déjà marqué un doublé sous le maillot de la Belgique contre l’Albanie à la fin du mois d’octobre, en match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

Dans l’autre match de ce groupe C, Barcelone rencontrait Arsenal plus tard en soirée. Les Espagnoles, tenantes du titre, se sont imposées 4 buts à 1.