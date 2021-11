Champions League - Clinton Mata : "Même contre Manchester City, tout est possible"

La délégation brugeoise a embarqué ce mardi de l’aéroport d’Ostende en direction de Manchester. Les deux dernières fois que le " Klub " a emprunté ce vol, c’était pour défier l’autre Manchester : "United". Une défaite 3-1 en 2015 et une autre, plus lourde 5-0, en février 2020, avaient sanctionné les débats. Mais ici, il est question de Manchester City. Ce qui, en principe, ne change pas grand-chose. Cityzens comme Red Devils volent au-dessus (et clairement) du Club de Bruges. Clinton Mata, le défenseur des Flandriens le sait pertinemment. Mais il nourrit, sourire en coin, l’espoir secret de ne pas sombrer et de ramener quelque chose de ce déplacement outre-Manche.

Clinton, comment appréhendez-vous ce déplacement ? A l’aller le Club avait pris l’eau…

"Nous allons affronter une très belle équipe. Une des meilleures équipes d’Europe à l’heure actuelle. On va essayer d’aborder ce match de la meilleure des façons. Il y a quand même une différence qualitative hein… Quand on compare les budgets, on ne boxe pas dans la même catégorie. La valeur de leur gardien équivaut à celle de toute notre équipe. Mais dans le football tout est possible. Il ne faut jamais s’avouer vaincu. Nous allons nous battre avec nos armes pour essayer de prendre quelque chose."

Comment doit-on aborder ce type de match ? A l’aller, vous aviez joué sans trop vous adapter à l’adversaire. Cela se retourne parfois contre vous non ?

" On a toujours proposé notre football et gardé notre identité. Mais c’est clair que contre ce genre d’équipe, il faut parfois s’adapter un peu. Mais ici, on n’a rien à perdre hein… Nous allons jouer ce match-là à 100%. Mais en face, il y a la meilleure équipe d’Europe. Et c’est clair que quand tu joues la meilleure équipe d’Europe, il y a moins d’espaces à exploiter. Et c’est plus dur de trouver la faille. On va rester soudé et nous allons jouer avec nos points forts. "

Est-ce le bon moment pour les prendre ? Ils restent sur deux défaites contre West Ham et Crystal Palace…

" Y a toujours des moments hein. Personne n’est invincible. On est en confiance. On a eu une bonne semaine avec la qualification en Coupe et la victoire à Saint-Trond. On verra ce qui se passera mercredi hein… Tout est possible. Mais même la 3e place, elle se disputera jusqu’à la fin. "

Un petit mot sur Kevin De Bruyne. Vous allez le retrouver. Cela vous inspire quoi ?

" Je ne l’ai jamais caché. J’ai toujours admiré ce type de joueur. Il incarne le top niveau mondial. Qualité, vista, il peut à tout moment trouver une passe impossible et débloquer la situation. "