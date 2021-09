Champions League : "Bruges a gagné la 1re mi-temps avec son foot et la 2e avec la solidarité" selon Philippe Clement

Qui l’eut cru ? Après sa victoire 1-2 à Leipzig, voilà le Club Bruges en tête de son groupe de Ligue des Champions, à égalité de points avec le PSG et devant le City de Kevin De Bruyne, dans le groupe le plus difficile de son Histoire… "Incroyable", a réagi le gardien brugeois Simon Mignolet au micro de RTL Sport après la rencontre.

"On savait que ce serait un match très difficile contre un adversaire avec beaucoup de pressing, c’est ce qu’ils ont montré", a analysé le gardien brugeois. "Mais nous sommes une équipe où l’on travaille l’un pour l’autre. On a montré ça aujourd’hui. Ce résultat est incroyable. Gagner ici et être premier dans ce groupe c’est incroyable."

Le résumé de l’entraîneur Philippe Clément va dans le même sens : "Nous avons gagné la première mi-temps avec notre football, avec beaucoup de mouvement, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de verticalité et aussi de belles occasions et des buts", a analysé Clement. "Et nous avons gagné la deuxième mi-temps avec la solidarité de tout le monde, en étant très compact."

Après cette victoire en Allemagne et le partage contre le PSG en ouverture de la compétition, le Club de Bruges prend non seulement un excellent départ dans cette phase de groupe, mais aussi quatre points d’avance sur son adversaire direct pour la troisième place, l’objectif premier des champions de Belgique. "Nous avons fait deux bonnes choses en Europe, mais ce n’est pas fini, il reste encore quatre matchs pour faire des exploits." poursuit Clement. "Nous étions ambitieux avant ces deux matchs. Ce n’est pas par hasard que les résultats sont là, c’est parce que tout le monde y croit, tout le monde fait son maximum et même un peu plus. Dans les deux matchs, des joueurs ont joué au top de leur niveau. Mais nous devons rester concentrés pour les quatre matchs qu’il reste et faire quatre fois la même chose. Ce n’est pas facile, je le sais. Mais maintenant, nous avons aussi un bonus."

Le prochain match du Club de Bruges en Ligue des Champions aura lieu le 19 octobre contre Manchester City, battu par le PSG pour son 2e match de poule ce mardi.