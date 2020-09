Championnats ACFF : match remis dès qu'un cas positif est confirmé dans la bulle équipe

Un match d’un championnat ACFF devra être remis dès qu’un cas positif est confirmé au sein de la bulle de l’équipe (un joueur ou un entraîneur de l’équipe), a annoncé jeudi l’Association des clubs francophones de football), l’aile francophone de l’Union belge, dans un communiqué.

L’ACFF a annoncé jeudi la règle votée par son Conseil d’administration en ce qui concerne la remise de match lorsqu’il y a un ou des cas de tests positifs au Covid-19 au sein d’une équipe. Cette règle s’applique uniquement aux compétitions organisées entièrement par l’ACFF. La Coupe de Belgique, par exemple, n’est donc pas concernée.

Dès qu’un cas positif est confirmé au sein de la bulle équipe, le club est obligé de le communiquer au secrétariat compétent. "La remise des rencontres est obligatoire", souligne l’ACFF. "Pour obtenir la remise de la rencontre, une copie du certificat médical individuel du membre contaminé doit être envoyée au secrétariat de la compétition endéans les trois jours suivant la date de l’attestation médicale en question. En cas de non-respect de cette formalité, l’équipe se verra infliger un forfait."

Le protocole stipule que le reste de l’équipe doit alors se faire tester et est placé en quarantaine durant 14 jours. Si ces tests sont négatifs, le reste de l’équipe (sans le joueur positif donc), peut continuer à s’entraîner mais uniquement au sein de sa bulle, et sans avoir de contact extérieur à sa bulle.

Les matchs à reporter concernent ceux qui devaient être joués durant cette quarantaine, c’est-à-dire, "le jour où le test est effectué plus 13 jours. Aucune remise ne sera acceptée pour un match devant se dérouler au-delà de cette période."

Les matchs remis devront être rejoués le plus tôt possible et ils seront reprogrammés par le comité compétent.

Les championnats de D2 et D3 ACFF débuteront le 19 septembre. Le début de la compétition pour les championnats provinciaux est lui fixé au 12 septembre.