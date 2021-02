Anderlecht n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) sur la pelouse du Cercle de Bruges ce dimanche dans le cadre de la 26ème journée de Pro League. La formation bruxelloise, qui n'a été que l'ombre de celle qui est venue à bout de Genk et de l'Union Saint-Gilloise il y a quelques jours, peut même s'estimer heureuse de ramener un point de la Venise du Nord... Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas cadré le moindre tir au cours de cette partie !

Au classement général, Anderlecht conserve la quatrième place avec deux points d'avance sur OHL et le Standard, qui a partagé face à l'Antwerp (1-1) plus tôt dans la journée. Mais Ostende et Charleroi, qui comptent un match de moins, peuvent également mettre le RSCA sous pression dans les jours à venir...

►►► À lire aussi : Kompany fataliste : "On ne méritait certainement pas plus"

Après quatre minutes de jeu, Kevin Hoggas est passé tout près d'ouvrir le score, mais seul face à Timon Wellenreuther, le milieu de terrain français n'a pas cadré sa frappe. La suite de cette première période ? Pas grand-chose... A la pause, les statistiques étaient d'ailleurs effarantes : un seul "tir" cadré, et en faveur du Cercle !

La deuxième occasion de la rencontre, à la... 56ème minute de jeu, a une nouvelle fois été à mettre à l'actif du Cercle, mais le Serbe Strahinja Pavlovic n'a pas réussi pas à tromper le portier anderlechtois. Trois minutes plus tard, une jolie frappe brossée de Vitinho était sauvée de main de maître par Timon Wellenreuther.

A un peu plus de vingt minutes du terme de la rencontre, Ike Ugbo a pensé offrir au Cercle de Bruges le but qu'il mérite. Mais après l'intervention du VAR, le joueur prêté par Chelsea a été signalé hors-jeu, et son but annulé.

Malgré une timide réaction bruxelloise en fin de rencontre (et notamment un coup franc sur la barre transversale botté par Adrien Trebel), le score n'a pas évolué et le Cercle, qui a dominé son prestigieux adversaire durant la majorité du match, peut se sentir frustré de ne terminer la soirée qu'avec un seul point alors qu'il lutte pour le maintien et reste avant-dernier du championnat.