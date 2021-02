Cercle - Anderlecht : 0-0, pas de surprise dans le onze de Vincent Kompany (direct commenté )

Ce dimanche, le Sporting se rend sur la pelouse du Cercle de Bruges pour continuer sur sa lancée et asseoir un peu plus sa place dans le top 4.

Au classement, les Bruxellois n’ont quasiment aucune marge puisqu’ils sont quatrièmes et ne possèdent provisoirement qu'un point d'avance sur OHL et le Standard. Vainqueur de ses trois derniers matches (une première cette saison), Anderlecht espère refaire le même coup qu’au match aller. Le Sporting s’était imposé 2-0 pour la première de Vincent Kompany comme coach principal grâce à des buts de Nmecha sur penalty et Murillo.

De son côté, le Cercle est empêtré dans une mission de sauvetage pour rester en D1A. Les Brugeois n’ont pas marqué le moindre point lors de leurs quatre derniers matchs ni le moindre but lors de lors trois dernières rencontres. L’arrivée d’Yves Vanderhaeghe n’a pas encore eu l’effet espéré en championnat mais les deux victoires en Coupe (à OHL et contre Ostende) pourraient donner la confiance nécessaire pour repartir de l’avant.