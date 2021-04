Carrasco à l'assist mais l'Atletico perd à Bilbao, Lyon, sans Denayer, encaisse une remontada lilloise

Mis sous pression par la victoire du FC Barcelone plus tôt dans la journée face à Villarreal (1-2), l'Atlético Madrid a été battu par Bilbao dimanche lors dela 32e journée de Liga (2-1).

Alejandro Berenguer (8e) et Inigo Martinez (86e) ont inscrit les buts basques alors que Stefan Savic (77e) avait entre-temps égalisé pour les hommes de Diego Simeone. Yannick Carrasco a joué toute la rencontre et a donné la passe décisive sur le but des Colchoneros. Au classement, l'Atlético est toujours leader de Liga avec 73 points contre 71 pour le FC Barcelone et le Real Madrid mais les Catalans comptent un match de moins et pourraient donc prendre la tête du classement. Bilbao est dixième de Liga avec 41 points.

En France, Jason Denayer, jugé pas suffisamment apte par Rudi Garcia, n'a pas participé au match au sommet entre Lyon et Lille (2-3) comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Les Lyonnais menaient pourtant 2 buts à rien grâce à Islam Slimani (20e) et à un but de Jose Fonte contre son camp (35e) mais Burak Yilmaz (45e+1 et 85e) et l'ancien Gantois Jonathan David (60e) ont permis aux Nordistes de repartir avec les 3 points.

Lille garde dès lors la tête de la Ligue 1 avec 73 points et comptent toujours un point d'avance sur Monaco et deux sur le Paris Saint-Germain. Lyon fait la mauvaise opération de la journée en laissant ses trois concurrents pour le titre prendre trois points d'avance. Les hommes de Rudi Garcia comptent 67 points, 6 de moins que leur adversaire du soir.