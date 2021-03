CAN : Onuachu, meilleur buteur de Pro League avec Genk, marque avec le Nigéria

Déjà qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations après le partage entre le Lesotho et la Sierra Leone (0-0) en début de journée, le Nigeria a confirmé samedi en début de soirée en battant le Bénin sur le score d’un but à zéro lors de la 5e des 6 journées des qualifications de la CAN.

Le seul but du match est venu, dans les arrêts de jeu, de l’attaquant du Racing Genk Paul Onuachu. C’est son 2e but en 8 apparitions pour les Super Eagles. D’autres connaissances du championnat de Belgique étaient présentes sur la pelouse avec Wilfried Ndidi, Henry Onyekuru ou encore Victor Osimhen, tous passés par la D1A.

Le Nigeria est premier de son groupe avec 11 points devant le Bénin (7), qui devra éviter la défaite dans trois jours contre la Sierra Leone pour se qualifier.

Le tournoi continental, prévu initialement au Cameroun en janvier 2021, a été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.