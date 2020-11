Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

Ça chauffe au Beerschot, les ballons martyrisés et M. Laforge qui perd la carte dans le Zapping.... Le football belge en folie comme chaque semaine. Les ballons sont de plus en plus maltraités chez nous, le "délégué" du Beerschot a vu rouge alors que M. Laforge perdait la carte. Le Zapping repasse l'actu du week-end avec son regard bien à lui.