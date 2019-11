"C'est un scandale, la compétition est falsifiée", estime De Bruyne à propos du tirage

"Scandale", "falsification"... Les règles particulièrement alambiquées du tirage au sort de l'Euro-2020, prévu le 30 novembre, ont causé un tollé auprès des joueurs et des médias en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays qui connaissent déjà leur groupe et certains adversaires avant même la cérémonie.

Les douze pays-hôtes étant préalablement assignés à certains groupes s'ils se qualifient, et des restrictions empêchant certaines nations de s'affronter pour raisons politiques ou diplomatiques, la Belgique connaît déjà deux de ses trois adversaires l'été prochain: le Danemark et la Russie.

"Pour moi il s'agit d'une sorte de falsification de la compétition", a accusé Kevin De Bruyne au micro de VTM mardi soir, quelques minutes après la victoire des Diables rouges contre Chypre (6-1).

"Ça retire tout le plaisir d'un tirage au sort", a poursuivi l'attaquant de Manchester City, pour qui les règles de composition des groupes de l'Euro sont "un scandale, honnêtement."

Cité par le quotidien De Telegraaf, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a pour sa part avoué "ne pas vraiment comprendre ce nouveau format", selon lequel les Pays-Bas sont déjà assurés d'affronter l'Ukraine.

Les Néerlandais figureront à coup sûr dans la poule C et les Belges dans la poule B, les deux groupes dont la composition est la plus avancée.