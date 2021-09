Buteur contre la Juventus, il célèbre son but comme… Cristiano Ronaldo

Scène cocasse ce mercredi soir à La Spezia où l’équipe locale affrontait la Juventus dans le cadre de la 5e journée de Série A.

Si les visiteurs ont rapidement ouvert le score via Moise Kean, buteur pour sa première titularisation depuis son retour à la Vieille Dame (28'), les Bianconeri ont été douchés 5 minutes plus tard lorsqu’Emmanuel Gyasi a égalisé pour La Spezia. Non seulement le Ghanéen a fait douter la Juventus mais il s’est aussi permis une célébration de but qui est loin d’être inconnue du côté de Turin.

Le joueur a simplement reproduit la très célèbre célébration de Cristiano Ronaldo, l’ancien joueur Turinois, parti cet été retrouver Manchester United, le club qui l’avait révélé au monde. Pas sûr que cela ait été pleinement apprécié par les hommes de Massimiliano Allegri et leurs fans.

La Juventus s'est finalement imposée 2-3. La première victoire de l'équipe cette saison.