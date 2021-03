But annulé de Ronaldo : L'arbitre de Serbie-Portugal a avoué "être gêné" à Fernando Santos

Le Portugal a partagé l'enjeu hier en Serbie (2-2) après avoir pourtant mené 0-2 mais un fait de match a attiré toute l'attention.

Sur la dernière action de la rencontre, à la 93e, le tir de Cristiano Ronaldo semble être sauvé derrière la ligne par un défenseur serbe mais l'arbitre de la rencontre ne valide pas le but.

Une décision qui rend fou Cristiano Ronaldo qui jette son brassard au sol et quitte la pelouse avant même que le coup de sifflet final ne soit donné.

Pas d'images du VAR pour aider l'arbitre puisque l'assistance vidéo et la goal line technology ne sont pas utilisés pour ces phases qualificatives pour la Coupe du Monde 2022.

En conférence de presse d'après-match, Fernando Santos, le coach du Portugal a avoué avoir une discussion avec M. Makkelie : "L'arbitre s'est excusé auprès de moi dans le vestiaire et m'a dit qu'il était gêné. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait voir les images et que s'il s'était trompé, il viendrait s'excuser. Et c'était le cas. [...] Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c'est pour cela qu'il y a le VAR et la technologie de la ligne de but pour éviter cela".

Une réaction honnête de la part de l'arbitre néerlandais qui ne rendra cependant pas les trois points aux Portugais.

Cristiano Ronaldo est également revenu sur son geste d'énervement sur son compte Instagram : "Être capitaine de l'équipe portugaise est l'une de mes plus grandes fiertés et privilèges de ma vie. Je donne toujours tout pour mon pays et je le ferai toujours. Mais il y a des moments difficiles à gérer, surtout quand on sent que toute une nation est touchée. Relevons la tête et faisons face au prochain défi. Allez le Portugal!"

Le Portugal se déplacera mardi au Luxembourg pour la 3e journée de ces qualifications et aura à cœur de renouer avec la victoire.