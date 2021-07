Bundesliga, Premier League, Liga, Serie A, Ligue 1 : dates de reprises et enjeux des 5 grands championnats européens

La Pro League a repris ses droits ce week-end en Belgique. Une reprise (beaucoup) plus tôt que chez nos voisins européens. Mais qu’en est-il des grands championnats ? Ils reprendront leurs droits progressivement au cours du mois d’août avec des enjeux bien différents d’un pays à l’autre. Les courses au titre dans chacun des ces pays s’annoncent passionnantes, même en Allemagne où le Bayern ultra-domine depuis de longues années.

La Premier League

12 images Manchester City candidat à sa propre succession ? © Belga Image

Date de reprise : 14 août (fin de championnat prévue le 22 mai) Champion en titre : Manchester City Promus : Norwich City, Watford FC, Brentford FC Le suspens au rendez-vous d’un grand cru en Premier League ? Manchester City est désormais une machine bien huilée et possède de fortes chances de se mêler une fois encore à la course au titre cette année. Mais comme souvent en Premier League, cette course s’annonce serrée. Chelsea commence à avoir une sacrée armada (qui pourrait encore s’étoffer) et possède une confiance à toute épreuve depuis sa victoire en Ligue des Champions. Manchester United semble commencer à retrouver un peu plus de stabilité en haut de tableau, alors que Liverpool voudra absolument réagir après avoir un peu déçu dans sa saison 'post-titre'. Des équipes comme Tottenham et Arsenal mais aussi Leicester tenteront également de se mêler à la course aux premières places. Les prétendants sont toujours nombreux pour peu de places en Premier League et on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Tous ces éléments mis ensemble font que, cette année encore, la Premier League s’annonce particulièrement passionnante.

La Liga

12 images © AFP OR LICENSORS © AFP OR LICENSORS © AFP or licensors

Date de reprise : 14 août (fin de championnat mois de mai 2022) Champion en titre : Atlético de Madrid Promus : Espanyol de Barcelone, RCD Majorque, Rayo Vallecano Une saison pivot pour les géants du Real et du Barça, l’heure des outsiders ? Le Real Madrid et le FC Barcelone vont-ils parvenir à se réinventer ? Après avoir vu l’Atlético de Madrid soulever le trophée en Liga de façon méritée, les deux clubs emblématiques de la Liga ont besoin de trouver un nouveau souffle. Le Real Madrid avec un changement d’entraîneur et surtout les départs de Zinedine Zidane et de Sergio Ramos. La fin d’une ère. Et beaucoup de restrictions financières qui risquent d’impacter plus les deux "gros" que les autres, avec notamment de nouvelles limites concernant la masse salariale. Le Barça, qui est toujours en transition, pourra normalement toujours compter sur le meilleur joueur de son histoire, Lionel Messi (qui serait tour proche d’une prolongation avec diminution de son salaire par deux). Mais les Blaugranas doivent absolument dégraisser leur effectif et nombreux joueurs refusent de quitter le club. Tout n’est donc pas encore réussi pour vivre une saison optimale. La course au titre regagne donc en intérêt, trois clubs sont favoris plutôt que deux, et des outsiders existent bel et bien. Séville semble de plus en plus en mesure de taquiner les plus grands, même si le club andalou doit parvenir à tenir sur la longueur d’une saison. La Real Sociedad, elle aussi, s’installe durablement en haut de ce classement du championnat espagnol. Plus de clubs pourraient se mêler à la bataille en haut de classement, et c’est tant mieux pour le spectacle !

La Bundesliga

12 images © Belga Image © AFP or licensors

Date de reprise : 13 août (fin de championnat le 14 mai) Champion en titre : Bayern Munich Promus : VfL Bochum, SpVgg Greuther Fürth Fin de règne ou domination ininterrompue pour le Bayern ? Le Bayern Munich va-t-il réaliser la passe de dix ? Une dixième Bundesliga remportée consécutivement serait totalement exceptionnelle, mais les Bavarois en sont tout à fait capables. Malgré tout, des petits doutes sont permis, et c’est tant mieux pour le suspens, souvent trop rare dans le championnat allemand. Hansi Flick est parti, le coach à succès du Bayern Munich est désormais le sélectionneur national de l’Allemagne. Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur devra faire ses preuves rapidement s’ils veulent décrocher ce dixième titre consécutif. L’éternel adversaire du Borussia Dortmund tentera tout pour empêcher les Bavarois de réaliser la passe de dix. Leipzig sera dans le même état d’esprit, même si l’objectif principal sera de confirmer pour le club de la Saxe. Les rivaux du Bayern devront tenter de profiter des moindres faux pas des champions en titre et se montrer très réguliers pour parvenir à les inquiéter.

La Serie A

12 images © AFP or licensors © AFP or licensors

Date de reprise : 22 août (fin du championnat le 22 mai 2022) Champion en titre : Inter Milan Promus : Empoli FC, US Salternitana, Venise FC La Juventus, bête blessée, veut récupérer son trône Comme le Bayern cette année, la Juventus avait l’occasion l’an dernier d’aligner un dixième titre. Occasion manquée après une saison en demi-teinte conjuguée à une très bonne année de l’Inter Milan. Cristiano Ronaldo et compagnie ne voudront pas passer à côté de deux saisons consécutives. La Vieille Dame n’a pas le droit à l’erreur. Mais l’Inter Milan, l’AC Milan ou encore Naples auront toujours leur mot à dire. L’Atalanta également, elle a d’ailleurs terminé la saison dernière devant la Juventus. La Lazio de Rome tentera elle aussi de se rapprocher le plus possible du haut de classement. Une belle bagarre à ce niveau pourrait confirmer tout l’attrait qu’a regagné la Serie A ces derniers temps.

La Ligue 1

12 images © AFP or licensors © AFP or licensors © AFP or licensors

Date de reprise : 6 août (fin de championnat prévue le 21 mai 2022) Champion en titre : Lille Promus : Troyes, Clermont Foot Plus le droit à l’erreur pour un PSG largement renforcé Sur le papier, l’équipe du PSG fait rêver. Encore. Des individualités incroyables, avec sans doute un des effectifs les plus costauds depuis le début de l’ère qatari. Le meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarruma est arrivé. Sergio Ramos et Achraf Hakimi aussi. Cette saison devrait également être la dernière de Kylian Mbappé à Paris. Il faudra donc assurer en Ligue 1, même si l’objectif est toujours de remporter la Ligue des Champions, et les Parisiens tentent encore une fois de se donner les moyens de ses ambitions. Lille aura du mal à conserver son titre face à la concurrence, mais essaiera sans doute. Lyon voudra retrouver sa place aux avant-postes, et Monaco et Marseille sont à l’affût. Le niveau un cran en dessous de la Ligue 1 en comparaison aux autres grands championnats européens pourrait être atténué si la course au titre est aussi intéressante que lors de la saison écoulée.