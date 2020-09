Bundesliga : Lewandowski a-t-il déjà délivré l'assist de la saison avec ce coup de foulard insolent ?

Pour le retour de la Bundesliga vendredi soir, un Bayern toujours sur son petit nuage, a repris son impressionnante marche en avant en dépeçant littéralement un Schalke 04 à la dérive (8-0). Dès l'entracte, la messe était dite (3-0) et les Bavarois ont ainsi pu profiter d'une deuxième mi-temps pour se faire plaisir et réciter leurs gammes.

Preuve en est avec ce 7e but inscrit à la 70e minute de jeu par Thomas Müller. Seul au point de pénalty, l'inusable Allemand a repris un caviar tout simplement sensationnel, réalisé d'un subtil coup de foulard par Robert Lewandowski, pour inscrire son premier but de la soirée et crucifier un peu plus le pauvre Fahrmann. Splendide !