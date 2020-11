Bundesliga : Le Hertha Berlin croque Augsburg grâce à un but du filou Dodi Lukebakio

Elle va faire du bien celle-là ! Empêtré dans une inquiétante série de matches sans victoire (1 point sur 12), le Hertha Berlin a sorti la tête de l'eau ce samedi en asphyxiant Augsburg (0-3). Mis sur orbite par un pénalty de Cunha juste avant l'entracte, les joueurs de la capitale ont été libérés par un deuxième but inscrit par Dodi Lukebakio à la 52e minute.

Sur un long ballon en profondeur, le Diable rouge a profité d'une grossière approximation défensive pour intelligemment anticiper la sortie du gardien et le crucifier d'une pichenette bien sentie. C'est le premier but de la saison pour Lukebakio, remplacé à la 88e minute. Egalement titulaire, Dedryck Boyata a lui cédé sa place à la...92e minute. On notera que Krzysztof Piatek s'est chargé de planter la 3e rose berlinoise en fin de match.