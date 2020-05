Bundesliga: Bornauw voit rouge pour s'être essuyé les crampons sur le mollet d'un joueur d'Hoffenheim

Sebastiaan Bornauw a été exclu, après 26 minutes de jeu seulement, lors du déplacement du FC Cologne sur la pelouse de Hoffenheim mercredi soir. Le défenseur, qui a d'abord écopé d'un carton jaune, a finalement été exclu après l'intervention du VAR. Les 'Boucs' se sont finalement inclinés 3-1 lors de cette 28e journée de Bundesliga.

Hoffenheim menait déjà 1-0 au moment de l'expulsion du Belge après un but signé Christoph Baumgartner (11e). Le milieu de terrain autrichien a inscrit un doublé à la 46e (2-0) et a délivré un assist sur le 3e but des siens, signé Steven Zuber (48e). Hoffenheim, aussi réduit à 10 après le deuxième carton jaune de Benjamin Hubner (50e), a souffert en fin de partie. Cologne a réduit l'écart via Florian Kainz (3-1, 60e) et a manqué de relancer le match avec un penalty raté par Mark Uth (77e).

>>> Notre page Bundesliga

Benito Raman n'était lui pas sur la feuille de match du côté de Schalke 04. Le Belge, dont le motif de l'absence n'a pas été précisé par les 'Königsblauen', n'a donc pas pu défier son ancien club du Fortuna Düsseldorf.

Le club de Gelsenkirchen, battu 2-1 à Düsseldorf, plonge un peu plus dans la crise avec un dixième match de rang sans victoire en championnat. Schalke 04 est malgré tout encore 9e avec 37 points alors que le Fortuna est toujours 16e et barragiste (27 pts).

Les rencontres Augsbourg - Paderborn (0-0) et Union Berlin - Mayence (1-1) se sont soldées par des partages.

La Bundesliga, premier championnat majeur à avoir repris après l'arrêt forcé en raison de la pandémie de Covid-19, se poursuivra ce weekend avec la 29e des 34 journées.

Le Bayern Munich, vainqueur mardi sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1), est en tête avec sept points d'avance sur l'équipe d'Axel Witsel et Thorgan Hazard.