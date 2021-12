Bundesliga : Bellingham, l’équipier de Witsel, écope de 40.000 euros d’amende pour avoir critiqué un arbitre

Bellingham était mécontent de l’arbitre, qui a accordé un penalty à la suite d’une faute de main du défenseur de Dortmund, Mats Hummels. Robert Lewandowski a inscrit le but de la victoire, sur le penalty qui en a résulté.

"Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué des matchs auparavant, le plus grand match d’Allemagne, à quoi vous attendez-vous ?", avait déclaré Bellingham dans une interview avec le diffuseur norvégien Viaplay. "Pour moi, ce n’était pas penalty. Il ne regarde même pas le ballon et il se bat pour l’avoir et il le touche."

Zwayer a été suspendu, pendant six mois en 2005, pour son implication dans un scandale autour de l’ancien arbitre Robert Hoyzer qui lui a écopé d’une peine de prison pour avoir truqué des matchs.