Bundesliga : 17 cartes jaunes pour Klaus Gjasula (Paderborn), record battu !

Klaus Gjasula, médian du SC Paderborn, a écopé, samedi contre le Werder Brême, de sa 17e carte jaune durant cette saison de Bundesliga. Suite à une faute à la 32è sur Joshua Sargent, l'international albanais a "amélioré" le record de la compétition, détenu par le Polonais Tomasz Hajto (Duisbourg) depuis la saison 1998-1999.

Gjasula, 30 ans, est ce que l'on peut appeler un collectionneur. La saison dernière, l'international albanais avait déjà récolté 12 cartes jaunes sur l'ensemble de la saison, déjà sous le maillot de Paderborn, mais en 2è Bundesliga.

Les deux saisons précédentes, en 3è Ligue allemande (l'échelon amateur), sous le maillot de Hallescher cette fois, il avait atteint respectivement 12 et 15 cartes jaunes sur l'ensemble de la saison.

Lors de la saison 2013-2014, en Ligue régionale Sud-Ouest, sous le maillot des Kickers Offenbach, il avait également obtenu 16 cartes jaunes…

La saison en cours n'étant pas encore terminée, Gjasula pourrait encore "améliorer" son total. Mais, curieusement, malgré tous ces avertissements, le médian de Paderborn, lanterne rouge, n'a jamais été exclu cette saison. Sa dernière exclusion pour abus de cartes jaunes remonte à la saison 2015-2016, sa dernière exclusion directe à la saison 2012-2013 !

Ilaimaharitra et Kaya, les champions de Belgique

Chez nous, la compétition ayant été officiellement arrêtée, les chiffres le sont aussi.

En tête du classement des joueurs les plus avertis cette saison, on retrouve ex-aequo le médian carolo Marco Ilaimaharitra et le médian malinois (ex-Zèbre) Onur Kaya avec 9 cartes jaunes chacun… Bien loin du total de Klaus Gjasula, donc...

A l'instar du joueur albanais, Onur Kaya n'a jamais été exclu cette saison. En revanche, Ilaimaharitra l'a été une fois (au Standard, lors de la 9è journée de championnat).