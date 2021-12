Le passage de Cristiano Ronaldo à la Juventus ne s’est pas révélé aussi abouti qu’il n’était prometteur. Rien de catastrophique, loin de là, mais les exigences autour du quintuple Ballon d’Or sont toujours particulièrement élevées : comme celle de remporter la Ligue des Champions. Gianluigi Buffon, véritable légende du club turinois et du football italien est revenu sur cette période dans un entretien avec un média Etatsunien, TUDN. Il a également évoqué les joueurs qu’il considère être les meilleurs du monde actuellement, et Thibaut Courtois en fait partie.

"La Juventus, avec Cristiano Ronaldo, a eu la possibilité de gagner la Ligue des Champions lors de la première année du Portugais en Italie. C’est l’année où j’étais au PSG, et je ne m’expliquais vraiment pas ce qu’il leur était arrivé. Je suis revenu les deux années qui ont suivi et j’ai partagé beaucoup de moments avec Cristiano, on travaillait vraiment très bien ensemble, mais je pense que la Juventus a perdu son ADN collectif à ce moment-là. Avant ça, nous atteignions de meilleures positions parce que nous avions un effectif rempli d’expérience, mais surtout une unité et une concurrence très forte au sein du groupe" a d’abord expliqué le portier italien. Depuis lors, Cristiano Ronaldo porte encore sur ses épaules Manchester United en Ligue des Champions cette saison, alors qu’il fait un peu plus débat en Premier League. Non pas sur ses compétences, mais bien sur le système de jeu à adopter pour tirer le meilleur de l’équipe.

En tant que l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du football, Buffon s’est également exprimé sur les meilleurs portiers dans le monde actuellement. Il a refusé de n’en citer qu’un, mais plutôt six : "Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma et Navas. Je ne pense pas vraiment qu’il y ait un vraiment au-dessus des autres. Mais je crois qu’un jour Donnarumma pourrait vraiment passer devant les autres."

Recevoir la reconnaissance d’une des légendes à ce poste, n’est-ce pas finalement plus important que les titres individuels dont le Belge a été exclu ces derniers temps ?