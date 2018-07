Buffon devrait signer au PSG ce vendredi

A en croire le journal L'Equipe, le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon passe sa visite médicale au Paris SG ce vendredi matin. Dans la foulée, il signerait son contrat de deux ans. Avant d'être présenté officiellement lundi.

Après Zlatan Ibrahimovic, David Beckham par le passé et Neymar l'été dernier, une nouvelle star planétaire du football s'engagerait avec le club de la capitale : Gianluigi Buffon. Agé de 40 ans, le portier devrait débarquer à Paris ce vendredi matin pour y passer sa visite médicale. Une fois cette traditionnelle étape franchie avec succès, le gardien italien paraphera son contrat de deux ans (une année à laquelle s'ajoute une autre en option).

Toutefois, la communication de ce renfort de choix a été décalée à lundi compte tenu de la programmation des quarts de finale de Coupe du monde. A 16h, les Bleus jouent une rencontre capitale à Saint-Pétersbourg. La formation de Didier Deschamps affronte l'Uruguay dans un match qui s'annonce très serré. À coup sûr et quel que soit le résultat de l'équipe de France, ce match allait éclipser l'arrivée de Buffon. Et ça, les dirigeants parisiens, très soucieux de leur communication et de l'image du club, n'en voulaient surtout pas.