Bruun Larsen, héros inattendu : "peut-être que j'ai trop forcé en voulant me montrer"

Jakob Bruun Larsen a été la bonne surprise de ce choc entre le FC Bruges et Anderlecht, qui s'est soldé par un partage 2-2. Le Danois, disparu des radars à la suite de plusieurs prestations transparentes, a été relancé par Vincent Kompany en deuxième mi-temps. Monté au jeu à la place de Yari Verschaeren, l'ancien joueur de Dortmund a réalisé une excellente prestation, ponctuée par un assist et un but. "Si vous regardez les buts et les assists, on peut dire que c'est mon meilleur match pour Anderlecht", a déclaré le joueur au micro d'Eleven Pro League à l'issue de la rencontre.

"Ça faisait longtemps que je n'avais plus été décisif (NDLR : il ne l'avait pas encore été pour Anderlecht). En tant que joueur, on veut toujours jouer. Quand tu ne joues pas tu n’es pas heureux. Mais quand tu reçois ta chance, tu veux la saisir. Peut-être que j’ai trop forcé en voulant me montrer mais j’en ai beaucoup parlé avec le coach. Aujourd’hui, on a l’impression d’avoir perdu parce qu’on se prend un but dans les dernières minutes. Je ne sais même pas où nous en sommes dans le classement."