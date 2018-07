Bruges confiant avant d'affronter le Standard en Supercoupe

Auteur d'une excellente préparation, le Club de Bruges aborde le match de Supercoupe avec confiance. Dimanche, les Blauw-en-Zwart devront toutefois se méfier d'un Standard qui s'est quelque peu rassuré en remportant son dernier match amical face à Tubize mercredi (0-1). A la veille de cette rencontre pour le premier trophée de la saison, un petit tour d'horizon des Brugeois s'impose.

Plusieurs renforts de taille Déjà très solide la saison dernière, l'équipe d'Ivan Leko s'est encore renforcée en déboursant près de 10 millions d'euros sur le marché des transferts. Malgré la qualité du jeu déployé, le poste de gardien de but a souvent été pointé du doigt chez les Gazelles. En effet, Kenneth Vermeer, Ethan Horvath, Vladimir Gabulov, Guillaume Hubert et Ludovic Butelle se sont succédé entre les perches, sans jamais parvenir à convaincre totalement Ivan Leko. Le champion de Belgique en titre a donc décidé de renforcer son effectif avec la venue d'un jeune gardien de 21 ans, Karlo Letica. Le grand croate (2m01) arrive en provenance du Hajduk Split pour un montant de 3 millions d'euros. Les Brugeois renforcent leur axe central défensif avec Luan Peres (Ituano). Ils viennent également de lever l'option d'achat de l'international croate Matej Mitrovic, en prêt depuis le mois de janvier. Le défenseur central signe un contrat de 4 ans en Venise du Nord. Il quitte définitivement le club turc du Besiktas pour un montant de 3,5 millions d'euros. L'arrière droit de Charleroi, Clinton Mata, renforce également le noyau en défense. Deux autres belges viennent compléter l'effectif : Mats Rits (milieu central, Malines) et Siebe Schrijvers (avant-centre, Genk). L'international espoir Arnaut Groeneveld rejoint lui aussi les rangs du champion de Belgique. Du côté des départs, on notera notamment celui de l'attaquant Jérémy Perbet (Charleroi) et du gardien Kenneth Vermeer (retour de prêt, Feyenoord).

Une préparation convaincante Les Blauw-en-Zwart ont terminé leur préparation de la saison 2018-2019 sans aucune défaite. Le bilan est de quatre victoires et deux partages. Certes, la dernière des six rencontres amicales s'est terminée sur un match nul moins satisfaisant face à Malines. Mais ce partage peut être expliqué par le onze aligné par Ivan Leko dans ce dernier match de préparation. En effet, le coach brugeois a laissé une grande partie de ses titulaires au repos en vue de la rencontre de dimanche. Fin juin, les Gazelles s'étaient illustrées en proposant un festival de buts face au KSK Heist (0-11), avec les espoirs belges Loïs Openda (4 buts) et Siebe Schrijvers (5 buts) dans les rôles principaux. Les champions en titre ont continué sur la même lancée face à Torhout (D2 Amateur, la quatrième division belge) en s'imposant sur le score de 0-6. Contre les Roumains du Steaua Bucarest, ils ont ensuite partagé l'enjeu (1-1). Le défenseur central néerlandais Stefano Denswil avait ouvert le score dès la 5ème minute de jeu, avant que le club vice-champion de Roumanie ne revienne au score en début de seconde mi-temps (52'). Les deux rencontres qui ont suivi se sont toutes les deux soldées par des nettes victoires sur le score de 1-3 (face aux Emirats Arabes Unis et au club israélien de l'Hapoël Haifa). Sur l'ensemble des six rencontres amicales, pas moins de onze Brugeois différents ont trouvé le chemin des filets.

Un nouveau dispositif tactique testé en amical Les matchs amicaux ont permis à Ivan Leko de procéder à quelques essais au sein de son effectif. Le coach brugeois a notamment testé une nouvelle formation en 4-4-2. Dès sa première saison en tant qu'entraîneur du Club de Bruges, Leko a réussi à mener son équipe vers le titre. Pourtant, ses débuts furent compliqués. Il faut dire que le coach croate a instauré un nouveau système de jeu en 3-5-2. Une tactique qui s'est finalement avérée payante. Logiquement, Leko devrait entamer la saison sur les mêmes bases. Bien qu'elle convienne parfaitement au championnat belge, il sera plus compliqué d'appliquer cette tactique en Champions League. Leko opterait alors pour une formation plus défensive, en 4-4-2.

Les premières échéances Afin de continuer sur la même lancée que la saison dernière, la rencontre de Supercoupe de dimanche sera très importante. Face au Standard, Ivan Leko va rencontrer Michel Preud'homme, son prédécesseur chez les Blauw-en-Zwart. Leko a d'ores et déjà annoncé qu'il prend ce match très au sérieux et qu'il alignera la meilleure équipe possible. On notera l'absence de Brandon Mechele et Marvellous Nakimba côté brugeois, tous deux blessés. Les champions ne pourront pas non plus compter sur leur attaquant Emmanuel Dennis, sorti sur blessure à la 43ème minute de la rencontre face à Malines, mercredi. Leko: "Dennis is uitgevallen tijdens #KvmClu. Straks bespreken we met de medische staf de situatie. We hopen dat hij niet te lang uit is en dat we dit seizoen de beste Dennis kunnen zien." #CluSta #Supercup — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 19 juillet 2018

Le FC Bruges accueillera Eupen pour son premier match de championnat, le dimanche 29 juillet. Un déplacement piégeux à Mouscron sera ensuite au programme. Les fans brugeois devront attendre la cinquième journée de championnat pour assister à leur première grosse affiche, lorsque les Blauw-en-Zwart recevront Anderlecht.