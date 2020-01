Bruges champion, le Standard sur le podium, Anderlecht en PO2 : nos consultants se mouillent

A 10 jours de la reprise du championnat, Philippe Albert, Thomas Chatelle, Nordin Jbari et Alex Teklak ont sorti leur boule de cristal et livré leurs prédictions concernant le titre, le podium, les Play-Offs et la relégation.

Nos consultants sont unanimes sur le 16è titre à venir du Club de Bruges et la présence du Sporting de Charleroi en PO1. Les autres thèmes divisent davantage.

1. Qui sera champion ?

Sans surprise, nos consultants ne voient aucune équipe capable de freiner la marche victorieuse du Club de Bruges. Philippe Albert : "Sportivement, le Club est déjà au-dessus du lot. Financièrement aussi, avec ce que la Ligue des Champions lui a rapporté. Il envisage encore de transférer deux voire trois joueurs durant ce mercato. C'est pour moi, le grand favori pour le titre de champion". Alex Teklak va dans le même sens : "Je crois que le Club a vraiment une assise extrêmement solide cette saison. Le nombre de buts encaissés par Bruges cette saison (8) m'impressionne réellement. A mon avis, il ne va pas rencontrer beaucoup de difficultés, d'autant qu'il cherche encore à se renforcer durant le mercato, notamment parce que il est encore actif en Europa League. Bruges est une équipe qui est clairement au-dessus du lot en Belgique et qui, je pense, va continuer sur sa lancée dans cette deuxième partie de saison".

Pour Nordin Jbari, les atouts du Club sont nombreux : "Bruges sera champion, vu la qualité de ses joueurs et la vitesse dont l'équipe dispose sur les flancs avec Diatta notamment. Défensivement aussi, le Club est armé avec des joueurs du calibre de Mata, clairement au-dessus du lot dans le championnat belge. Le seul petit bémol est le manque d'un vrai finisseur, même s'il faudra attendre la fin du mercato avant de prononcer. Pour moi, Bruges possède une équipe bien balancée, la plus forte pour gagner ce championnat". La force et la régularité de Bruges impressionnent aussi Thomas Chatelle, qui en fait logiquement son favori pour le titre : "Bruges n'a montré que très peu de moments de faiblesse dans cette première partie de championnat, je le vois difficilement s'écrouler durant la deuxième moitié. Evidemment, la division des points par deux avant les Play-Offs change la donne. N'importe quelle équipe peut être déstabilisée en voyant son avance réduite de moitié. Mais je vois que Bruges reste très solide, donc je ne m'inquiète pas… La seule "catastrophe" qui pourrait le frapper, c'est de perdre Vanaken ou Vormer, pour qui je ne vois pas vraiment de remplaçant suffisamment important pour porter l'équipe. Mais je vois aussi un Club qui continue à vouloir s'activer sur le marché des transferts, notamment au niveau des attaquants. Donc, je vois mal cette machine-là s'écrouler complètement".

2. Le Standard sur le podium ?

Troisième l'année dernière, le Standard ambitionne une issue au moins aussi heureuse cette saison, mais son pénible mois de décembre a refroidi quelques ardeurs. S'il ne semble faire aucun doute que les Liégeois accèderont aux Play-Offs, peuvent-ils monter sur le podium final. Trois de nos consultants y croient.

Nordin Jbari : "Oui, le Standard va finir sur le podium. Mais le souci de son irrégularité c'est que Michel Preud'Homme est un entraîneur très méticuleux, qui veut tout gérer, tout contrôler. Or, le problème c'est que la force du Standard, c'est sa folie. Et cette folie, MPH ne l'aime pas, il veut la contrôler. Au-delà de ça, il faut reconnaître que la finition n'est pas toujours impeccable, ce qui a tendance à mettre l'équipe en danger. Le Standard devra trouver une solution par rapport à cela, d'autant qu'il a laissé partir Emond à Nantes. Ce sera difficile jusqu'à la fin, mais avec le soutien de son public, le Standard peut le faire". Pour Philippe Albert : "Etant donné que le Standard a mangé son pain noir durant le mois de décembre, je pense qu'il va revenir plus costaud, physiquement surtout. Et cela risque de faire la différence car il dispose de qualités individuelles qui peuvent faire très mal, donc je pense que le Standard terminera effectivement dans le Top 3". Thomas Chatelle va dans le même sens : "Le Standard finira sur le podium car, dans l'ensemble, je lui a ai trouvé des ressources mentales et physiques suffisantes pour maintenir un certain cap. Certes, la fin d'année 2019 ne lui a pas été favorable. Mais par rapport aux autres équipes, le Standard possède des qualités physiques et mentales sans doute un peu supérieures. Jouer à Sclessin reste très compliqué pour la concurrence. Mené par un entraîneur qui possède énormément d'expérience et qui est dans sa deuxième année, je vois le Standard redresser la barre par rapport à cette fin d'année compliquée. Mon seul point d'interrogation reste : avec quel buteur, maintenant qu'Emond est parti ? Dans le trio Cop-Oulare-Avenatti, on ne retrouve pas un voleur de but comme l'est Emond. Renaud Emond a souvent été sous-estimé, mais c'est souvent quand ce genre de joueurs s'en va qu'on perçoit réellement son importance".

Parmi nos consultants, seul Alex Teklak ne semble pas convaincu que le Standard accrochera le podium : "Si on divise la saison du Standard en deux, on peut dire que la première est tout à fait correcte et honorable avec des résultats significatifs et du contenu dans leurs matchs, et une deuxième partie (surtout le mois de décembre) qui a été catastrophique. Donc quel Standard va-t-on avoir lors de ces 9 derniers matchs ? Celui de la première ou de la deuxième partie ? Je pense quand même qu'on devrait avoir une équipe un peu plus fraîche, qui va récupérer ses trop nombreux blessés. Cela va changer la donne, de même que la préparation physique pour ces 9 derniers matchs de phase classique, qui sera affûtée et peaufinée. Je ne sais pas si le Standard est capable d'aller chercher une équipe comme Gand. Le Standard sera en PO1, mais est-il capable de finir sur le podium ? J'en suis un petit peu moins sûr. Mais s'il échoue, ce ne sera pas à la 6è place, plutôt au pied du podium".

3. Charleroi dans le Top 6 ?

Révélation de la première partie de saison avec 39 points au compteur (et un match de moins), le sporting de Charleroi semble bien armé pour accrocher le Top 6. Nos quatre consultants ne doutent pas un seul instant de la présence des Zèbres en Play-Offs.

Thomas Chatelle :"Même remarque que pour Bruges. Là où j'attendais un petit coup de mou de Charleroi, je ne l'ai jamais réellement constaté dans cette première partie de saison, ce qui démontre une grande stabilité mentale dans le noyau. J'ai l'impression que cette équipe est capable de gérer l'avance qu'elle possède. Une avance qui n'est pas mince, 8 points sur le 7è, c'est énorme. D'autant qu'il y a un match en moins. Certes, c'est contre Bruges, mais ce match pourrait être le déclencheur définitif de ce Charleroi en PO1. Cela pourrait être un terrible coup de boost de battre ou de prendre un point contre ce Bruges-là. Je ne vois en tout cas pas le sporting s'écrouler, ce qu'il signifie qu'il sera en PO1". Philippe Albert souligne lui la sérénité dans laquelle baigne le club : "Je pense que Charleroi finira dans le Top 6, parce que il est sur une série incroyable de résultats positifs et, à ce niveau-là, ça fait la différence. Il n'y a aucune pression au niveau du sporting. Ce qui lui arrive est incroyable. Belhocine peut travailler dans le calme, et en général c'est en travaillant dans le calme que l'on obtient les meilleurs résultats. La preuve avec Charleroi cette saison, où le retour de Rezaei a fait énormément de bien. Défensivement, c'est beaucoup plus costaud que les années précédentes, donc je pars du principe que Charleroi, non seulement sera dans les Play-Offs 1, mais pourrait y jouer un rôle intéressant d'outsider".

Nordin Jbari souligne, quant à lui, les mérites du successeur de Felice Mazzu : "Je pense que Charleroi sera dans les Play-Offs 1, même si la fin de la phase classique ne s'annonce pas simple. Il y a de bons joueurs, un bon banc, mais on se rend compte que quand un ou deux joueurs sont un peu moins bien, cela devient un peu plus difficile. J'ai bien aimé la transformation de Karim Belhocine, qui est beaucoup plus ambitieux, qui ose plus que quand il était adjoint. Le Karim Belhocine que l'on connaissait avant était plutôt défensif, plutôt dans la structure. Ici, avec le cas de la blessure de Diandy, plutôt que l'avoir simplement remplacé par Hendrickx, il a fait reculer Morioka, qui n'a pas un énorme volume de jeu physiquement parlant, mais qui se retrouve davantage impliqué dans la construction du jeu. Rien que par cette décision, on voit que Belhocine a passé un cap. Je pense que c'est lui qui ira chercher ces Play-Offs 1, avec son énergie". Enfin, plus pragmatique, Alex Teklak sort sa calculette : "J'imagine que Charleroi devrait être capable de prendre ces 9 ou 10 points qui lui manquent. Quand on voit son programme sur les 9 derniers matchs, ce n'est pas nécessairement évident. Il y a 3 matchs à domicile, qu'il devrait pouvoir remporter, face à des équipes tout à fait abordables comme Zulte ou Courtrai. De plus, Charleroi a été capable de prendre des points là où on ne l'attendait pas. L'année dernière, sur la même partie de saison au même moment, il en a pris 13. Le sporting en était à 30, il a terminé à 43. Avec 39 points cette année et un "ticket d'entrée" situé autour de 48-49 points, j'aurais tendance à dire que Charleroi devrait y être".

4. Anderlecht dans le Top 6 ?

C'est évidemment le cas le plus épineux, et qui divise le plus nos consultants. Tous reconnaissent les qualités intrinsèques d'une équipe qui, sur papier, a les moyens d'accrocher le Top 6, mais qui se heurte aussi à la réalité des chiffres : 9è avec 7 points de retard sur le 6è, et trois équipes à remonter...

Alex Teklak :"Anderlecht compte 27 points. Il reste 9 matchs. Mathématiquement, c'est toujours possible. Mais, encore une fois, en prenant comme référence le ticket d'entrée à 49 points de l'Antwerp l'année dernière, on peut se dire que c'est faisable. Anderlecht doit prendre entre 20 et 22 points, ça veut dire ne perdre des points que dans deux matchs, par exemple Bruges et Gand. Tous les autres matchs doivent être gagnés. C'est vrai qu'il s'agit de matchs contre des équipes abordables, en tout cas sur papier, par rapport aux qualités intrinsèques d'Anderlecht. Mais on a vu cette saison que cela ne voulait pas toujours dire grand chose… trop d'irrégularité, trop de blessés, trop de joueurs importants qui ont manqué dans les moments déterminants. Avec une équipe au complet, Anderlecht est capable de faire une grosse performance, peut-être d'échouer à un fifrelin… Il risque de lui manquer l'un ou l'autre point(s) gaspillé(s) durant cette première partie de saison. Si Anderlecht parvient à se qualifier, j'en serais le premier surpris. En tout cas, ce serait un véritable exploit". Nordin Jbari ne prévoit pas, non plus, d'issue positive : "Je pense que cela s'annonce compliqué parce que l'équipe est dans une spirale négative, même si sur les trois derniers matchs, il y a eu deux partages et une victoire contre Genk. Cela va être difficile car il n'y a pas les joueurs qu'il faut, Roofe n'est pas un vrai 9 même s'il dépanne pas mal, Chadli est le seul qui arrive à faire la différence, mais de temps en temps, il peut rater un match, on ignore l'état de Nasri pour le deuxième tour,... On n'a jamais discuté les qualités footballistiques de Vincent Kompany, mais la structure de fonctionnement reste floue. Et tout cela ne permettra pas, je pense, à Anderlecht, d'être dans les Play-Offs 1".

Thomas Chatelle est plus hésitant :"Je pense qu'il y a un tournant, qui ne sera pas très éloigné puisque il s'agit du match de reprise : Anderlecht-Bruges. Si et seulement si le sporting parvient à gagner ce match, je le vois susceptible de se qualifier pour les Play-Offs. Ce sera le tournant, car je pense que Malines et Zulte ne feront pas partie des 6 premiers, et que cela se jouera entre Genk et Anderlecht. Cela dit, si vous me demandez de me mouiller aujourd'hui, avant ce fameux Anderlecht-Bruges, j'aurais plutôt tendance à dire que le sporting n'y arrivera pas, car ce serait un exploit d'arriver à battre ce Bruges-là. Or, sans une victoire dans le Topper, je vois difficilement Anderlecht revenir".

Fidèle au discours qu'il tient depuis le début, Philippe Albert est le seul de nos consultants à voir Anderlecht accrocher le Top 6 : "Il y a un retard de 7 points à combler, il en reste 27 à distribuer. Défensivement, je trouve qu'Anderlecht est au point. Il dispose d'une des meilleures défenses du pays malgré son classement. Offensivement, s'il parvient à régler les petits problèmes qu'il connaît depuis le début du championnat, il a les qualités pour le faire. Le programme du sporting est un peu plus abordable que celui de ses concurrents, c'est-à-dire Malines, Zulte et Genk. Donc, Anderlecht peut encore revendiquer cette 6è place, ce qui serait un moindre mal au vu de ce qui se passe depuis l'arrivée de Kompany. Tant qu'il y a une possibilité mathématique, Anderlecht va jouer le coup à fond. D'autant que les jeunes montent en puissance et gagnent de l'expérience".

5. Quel descendant ?

Pour nos consultants, quatre équipes sont encore mêlées à la lutte pour le maintien : Eupen (19 points), Ostende (18), Waasland-Beveren (17) et le Cercle de Bruges (11). La majorité voit le Cercle faire la bascule.

Nordin Jbari n'est pas tendre : "C'est un crève-coeur, parce que c'est un de mes anciens clubs et que je m'y suis bien plu, mais je ne comprends pas la politique du Cercle de Bruges, je ne comprends pas la politique monégasque. C'est du n'importe quoi. On fait venir plein de joueurs, on mélange tout. Le projet est trop flou. Et si le Cercle doit descendre, ce sera peut-être un mal pour un bien, parce que ce projet qu'on ne comprend pas m'agace un peu". Pour Alex Teklak, le retard concédé par le Cercle est trop important : "Le Cercle semble le descendant tout désigné puisque il ne compte que 11 points. C'est vrai que l'arrivée de Storck a quelques peu redistribué les cartes, on a senti une équipe meilleure dans le contenu, qui tire énormément au but mais gaspille beaucoup. Le Cercle a des joueurs de qualités. La puissance financière de Monaco devrait lui permettre de se renforcer. A ce niveau-là, Waasland et Ostende ne peuvent pas rivaliser. Mais le Cercle n'a que 11 points… Cela fait deux années de suite que la 15è équipe se sauve avec 27 points. Il en manque 16. 9 matchs, 16 points à prendre… C'est évidemment possible, mais il faudra quand même aller rechercher Waasland, Ostende et Eupen. Cela va se jouer entre ces 4 équipes-là. Mais c'est sûr que le Cercle ne part pas avec l'avantage des points. Sauf miracle, je le vois pas se sauver". Thomas Chatelle partage le même avis : "Pour moi, le Cercle va descendre, même si on avait cru un moment que Storck allait être capable de redresser la barre. Les derniers événements de 2019 n'ont pas été en faveur de l'équipe. Il va y avoir un tournant très rapide avec Ostende-Waasland-Beveren comme match de reprise. Il y aura perte de points et peut-être un Cercle qui pourra en profiter, mais je pense que le 6/6 de Waasland en décembre a fait mal. Le départ de l'entraîneur d'Ostende pourrait aussi avoir un effet compliqué sur cette équipe qui a fini l'année civile par un 0/6. Mais l'agenda de début 2020 du Cercle ne plaide pas non plus en sa faveur (visites de l'Antwerp et d'Anderlecht, deux équipes qui doivent prendre des points pour les PO1). Je pense que le Cercle va perdre ces deux matchs, et je vois mal comment il pourrait encore redresser la barre par la suite".

Ici encore, Philippe Albert a un avis différent et pense que le navire ostendais poursuivra son naufrage :"L'arrivée de Storck a fait un bien fou au Cercle de Bruges, qui a pas mal terminé les rencontres avant la trêve. Waasland, ça dépend beaucoup de la forme du jour. Ce sont des équipes qui vont devoir cravacher jusqu'à la fin, avec Ostende aussi. Si je devais me mouiller à l'heure actuelle, je pencherais plus pour Ostende, qui me semble englué dans une crise assez profonde depuis le départ de Marc Coucke. Le Cercle va probablement se renforcer avec l'appui de Monaco, et Waasland n'est pas loin. Actuellement, Ostende est, pour moi, l'équipe la plus faible du championnat. L'annonce du départ de son coach à la mi-temps du match à Charleroi était rocambolesque. Ce club a d'énormes difficultés au niveau sportif et financier. Quand on sait qu'un joueur comme Lombaerts croupit en réserve avec un salaire absolument incroyable, alors qu'il pourrait rendre des services dans cette défense… J'espère pour ce club sympathique que sa situation va s'améliorer, mais les signaux sont au rouge".