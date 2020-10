Bruges - Anderlecht en direct : un Topper déséquilibré ? (LIVE commenté et audio 13h30)

>>>> Suivez la rencontre en direct audio.

Avec le choc wallon entre Charleroi et le Standard, le Topper est assurément l'affiche de cette 8ème journée de Pro-League. Bruges - Anderlecht, un affrontement historique de notre football que les deux équipes abordent de manière assez différente ce dimanche.

Coté Anderlechtois, les interrogations sont nombreuses. Entre cas de covid-19 et résultats en dents de scie, les mauves restent dans l'inconnu. Avec 13 unités au compteur sur 21 en jeu et une 5ème place au classement (à un seul petit point du top 4), il n'y a pas encore péril en la demeure mauve mais les hommes de Vincent Kompany n'ont, pour le moment, rencontré que des équipes jugées plus faibles. De plus, mauvaise habitude, les bruxellois se sont - une nouvelle fois - montrés fragiles en fin de rencontre lors de leur dernière rencontre face à Eupen (1-1).

Mais, dans une rencontre toujours particulière, le Sporting aura sans doute à cœur de conserver - au minimum - son brevet d'invisibilité cette saison.

Coté Brugeois, après un début de saison compliqué, on semble avoir remis les pendules à l'heure. Les hommes de Philippe Clément retrouve petit à petit le niveau qui leur a permis de dominer le football belge les deux dernières saisons et ont retrouvé une deuxième place (au début de cette journée) plus proche de leurs ambitions. Ils restent d'ailleurs sur 4 victoires de rang et partent avec la faveur des pronostics. De plus, les brugeois auront l'avantage psychologique de ne plus s'être inclinés (6 victoires et un partage) depuis mai 2018 face aux mauves.

Une éternité au regard de la rivalité entre les deux clubs. Mais le Topper de dimanche sera-t-il pour autant déséquilibré? Réponse ce dimanche dès 13h30.