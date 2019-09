Brogno : "Jouer Bruges avec les Francs Borains, c'est un peu notre Ligue des Champions"

Dante Brogno était notre invité Complètement Foot dimanche soir. L’entraîneur des Francs Borains a préparé son match de Coupe de Belgique de chez lui. "C’est le premier dimanche depuis un an où je suis resté à la maison sans sortie. Ça fait du bien et en plus j’ai suivi le match de 18h. Et j’ai pris quelques notes."

Car l’entraîneur se méfie de Bruges qui est "une équipe impressionnante sur le plan offensif. C’est une machine de guerre en Belgique, Bruges."

Les Francs Borains accueillent le Club mercredi sur le coup de 20h30. Sur le papier il n’y a pas photo, Bruges est ultra-favori. "Il faut rester réaliste. C’est la première fois dans l’histoire du club que l’on reçoit une équipe digne de la Ligue des Champions", continue Dante Brogno.

Et d’ajouter : "Le but est de se surpasser et pourquoi pas de créer l’exploit. Car les joueurs vont être motivés et vont aller à la guerre. C’est le match de l’année pour eux. Après, il faudra un petit peu de chance. On sait que Bruges a chuté rapidement l’année passée. Et on a aussi envie de montrer une belle image des Francs Borains."

Le mot d’ordre dans la bouche du coach, c’est profiter et jouer son football : "Il ne faut pas non plus en mettre trop dans leurs têtes, car la priorité c’est le championnat. Mais c’est vrai que pour nous c’est un peu notre Ligue des Champions. Ils doivent profiter et prendre du plaisir de rencontrer une grosse équipe."

Car l’exploit doit être dans la tête de toute son équipe. Une équipe qui n’a "pas négocié de prime de qualification. Ça ne sert à rien de promettre quelque chose. L’argent ne doit pas aider les joueurs à se surpasser. Il faut rendre au foot ce que le foot leur a donné. On a une chance de se qualifier, ça c’est sûr, même si c’est une sur 1000", conclut Dante Brogno.