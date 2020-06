Brighton-Arsenal:Brighton, avec Trossard titulaire, renverse Arsenal en fin de match (vidéo)

Un ping-pong, Pepe et Dunk

Aubameyang sera le premier à se mettre en évidence à la reprise. Mais son but est annulé pour hors-jeu et quand il ne l'est pas, Ryan le bloque. Brighton joue le jeu. Et équilibre d'ailleurs les chiffres de tentatives au but. Pendant de nombreuses minutes, le ballon fait l'aller-retour entre Ryan et Martinez. D'un rectangle à l'autre. D'un but à l'autre. Celui de Pepe d'abord, qui rivalise avec les deux bijoux du premier match de ce samedi à Watfrod. Il enroule de son pied gauche à 80 millions pour tromper Ryan. 0-1 donc. Mais le ping-pong entre les deux équipes se poursuit. Et sur phase arrêtée, Brighton revient. Dunk smashe le ballon dans le but après une petite partie de flipper peu académique: 1-1.