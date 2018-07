Brésil-Belgique, un match entre amis

A plusieurs reprises, Hazard et Willian ont montré une belle complicité en interview d'après-match.

Thibaut Courtois et Eden Hazard connaissent bien Willian, l'aillier droit de Chelsea. Ensemble, ils ont remporté la saison 2016-2017 de Premier League. Mais aussi un titre de League Cup (2014-2015) ainsi que la dernière FA Cup (2017-2018). Par contre, les belges n'auront pas l'occasion d'affronter David Luiz , absent de la sélection de 23 joueurs de Tite.

A Manchester City, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne sont bien entourés par les brésiliens. Le club compte pas moins de quatre joueurs sélectionnés dans les 23 : Ederson, Danilo, Fernandinho et Gabriel Jesus. L'association belgo-brésilienne a porté ses fruits, puisque le club a remporté deux titres cette année: la Premier League et la League Cup.

Il est de notoriété publique que Kompany et Gabriel Jesus s'apprécient.