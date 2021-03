Breda sur les fautes de main : "Ces mêmes personnes qui ont modifié la règle se rendent compte que c’est un foutoir monumental"

Ce dimanche, dans "Complètement Foot", Stéphane Breda est intervenu aux côtés de David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari. Notre consultant arbitrage est revenu sur la faute de main de Simon Mignolet face au Standard lors du quart de finale de Coupe de Belgique.

Stéphane Breda a tout d’abord mis en avant la bonne décision prise par Nathan Verboomen. "C’est évidemment malheureux que ce soit un peu chaotique dans la prise de décision, mais je préfère une bonne décision prise de cette façon-là qu’une mauvaise prise directement."

Et l’ancien arbitre de continuer. "Il a pris le temps de consulter son assistant, mais effectivement, il refuse le but, ensuite il l’accorde puis il le refuse à nouveau. Ça, ça ne va pas, mais d’un autre côté, il a pris la bonne décision. J’ai presque tendance à dire que, même si un arbitre sifflait même avec le sifflet dans l’oreille, s’il prend la bonne décision, je serai encore d’accord avec ça."

D’ici quelques mois, la règle de la faute de main va (à nouveau) changer. Une main involontaire ayant procuré une occasion de but à un coéquipier ne sera plus sanctionnée, a décidé l’International Board (IFAB), garant des lois du football, appelant par ailleurs les arbitres à user de discernement. Une décision qui irrite Stéphane Breda.

"Ces mêmes personnes qui ont modifié la règle il y a un an et demi se rendent compte que c’est un foutoir monumental. Ils essayent donc de revenir en arrière en disant qu’il faudrait quand même essayer d’appliquer la règle correctement. On va demander aux arbitres de mesurer si un joueur a l’intention ou non de jouer la balle de la main. Donc, on revient à l’ancienne interprétation. Je pense que c’est la meilleure règle. Effectivement, il y a interprétation de l’arbitre, mais une règle qui mettra d’accord tout le monde ça n’existe pas au niveau de la faute de main."