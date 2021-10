Breda sur le penalty de Kouamé : "Il y a un contact mais j’aurais sincèrement préféré qu’on ne siffle pas"

Du côté de Charleroi, le VAR a annulé un but de Gholizadeh. "Nicholson participe à l’action, il pousse le défenseur à intervenir. Il va vers le ballon donc il n’y a vraiment pas de discussion et il doit être signalé hors-jeu."

L’ancien arbitre est tout d’abord revenu sur le penalty de Genk, sauvé par Koffi mais qui a dû être retiré. "Malheureusement ce penalty doit être shooté à nouveau. Je dis malheureusement parce que je souhaite qu’il y ait une uniformité parmi les décisions. Soit on est plus qu’attentifs aux pieds du gardien, ici Koffi avance un peu vite et n’a plus un des deux pieds sur la ligne, mais alors il faut être attentif de la même façon lors de tous les matchs ce qui n’est pas le cas."

Pour Stéphane Breda, il aurait été plus judicieux de ne pas siffler de pénalty sur cette action.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Sporting d’Anderlecht a concédé le partage en toute fin de rencontre face à Saint-Trond. Ils avaient pourtant ouvert la marque sur un premier penalty. "J’ai un peu de mal avec celui-là. On est vraiment dans la zone grise. Alexandre Boucaut peut le siffler et c’est pourquoi le VAR ne corrige pas la décision. Mais j’ai quand même l’impression que le contact est très léger et que l’attaquant est déjà en train de tomber et que le ballon est déjà loin. C’était sa dernière chance d’obtenir quelque chose. Il y a un contact mais j’aurais sincèrement préféré qu’on ne le siffle pas."

Plus tard dans la rencontre, un second penalty sera accordé aux Bruxellois. Une bonne décision selon Stéphane Breda. "Le défenseur de Saint-Trond shoote dans la jambe de l’attaquant anderlechtois, il n’y a pas de doute à avoir. C’est une très bonne intervention du VAR."