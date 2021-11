Breda sur le penalty d'OHL : "Il y avait 4 joueurs d’Anderlecht dans le rectangle au moment du botté, il fallait faire retirer"

Murillo a été justement exclu après une intervention du VAR. © Tous droits réservés

L’ancien arbitre est tout d’abord revenu sur le match entre le Sporting d’Anderlecht et OHL. Stéphane Breda s'est montré d’accord sur l’annulation du but de Hoedt. "Heureusement que le VAR est là. On pourrait être surpris que l’arbitre ait besoin du VAR, mais c’est une phase qui se passe hors de l’action. Forcément l’arbitre suit la phase de jeu et ça se passe hors de son champ de vision. Alors il doit peut-être avoir encore un peu d’expérience pour pouvoir balayer un peu plus et voir où vont se passer les duels."

Deuxième intervention de l’assistance vidéo, celle qui mène à l’exclusion de Murillo. "Effectivement il y a rouge. Je ne comprends pas le comportement du joueur. Il sait bien que le VAR va le rattraper."

En fin de match, un penalty est légitimement accordé à OHL. Une occasion de repasser devant qui est finalement manquée par les Louvanistes. Mais Stéphane Breda regrettait surtout le manque d’uniformité entre les décisions de semaine en semaine. "Il y avait 4 joueurs d’Anderlecht dans le rectangle au moment du botté. Si on fait tirer à nouveau un penalty il y a deux semaines (ndlr : lors de Charleroi-Genk), il faut de l’uniformité et le faire retirer ici aussi. […] En ce qui concerne le ballon qui est lancé depuis le public, techniquement cela pourrait amener à retirer le penalty. Mais l’arbitre doit évaluer s’il y a une influence et si ça gêne le botteur ou le gardien de but. On doit lui laisser une zone d’appréciation."