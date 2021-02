Breda sur le geste fair-play de Belotti : "Ça fait du bien de voir ce genre de geste dans le football"

Dimanche soir, dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak, notre consultant arbitrage Stéphane Breda est notamment revenu l’arbitrage du match du Standard et le geste fair-play de Belotti.

Sur l’arbitrage Standard – OHL : "L’égalisation du Standard, c’est bien que le VAR soit là. Car on peut penser qu’il y a un hors-jeu. Et puis, au niveau de l’exclusion de Dussenne, c’est une chance de but qui est annulée. Il faut une carte rouge sur ce genre de faute tellement elle est grossière."

Sur le geste fair-play de Belotti : "Il peut se permettre de retirer la carte sur l’avis du joueur, mais le coup franc doit être joué. Et Belotti redonne le ballon au gardien. C’est rafraîchissant et ça fait du bien de voir ce genre de geste dans le football."

